Nadie vio venir este hachazo de Belén Esteban a Jesulín desde la televisión americana

Tanto Belén Esteban como el resto de colaboradores de ‘Sálvame‘ que han viajado hasta Miami para grabar su nuevo programa para Netflix se lo están pasando en grande. Todos ellos están disfrutando como ‘niños chicos’ al otro lado del charco, donde están viviendo mil aventuras que muy pronto podremos ver en la famosa plataforma de streaming.

De momento, los ex colaboradores de ‘Sálvame’ han visitado ‘¡Siéntese quien pueda!’, un programa del canal Univisión. Allí, los ocho, junto con Álex García, que participa en dicho espacio y con el que conectaron muchas veces desde Telecinco, han mostrado su forma de hacer televisión, y han hablado sobre varios temas de actualidad.

Uno de los asuntos que trataron fue las últimas novedades sobre Shakira, quien había usado sus canciones para ‘vengarse’ de Piqué y explicar su versión de la historia como mejor sabe hacer, cantando. «Yo estoy con Shakira totalmente», reconocía sin tapujos Belén Esteban. La de Paracuellos, que ha defendido en innumerables ocasiones a la colombiana, ha asegurado que si ella hubiera sido cantante, también le habría dedicado una canción a todos sus ex.

Ante tal declaración de intenciones, Lucho Borrego, uno de los colaboradores del programa, no desaprovechó la ocasión de reconocer que le «hubiera gustado que le hubieras hecho una canción a Jesulín». Lejos de irse por la tangente, Belén recogía el guante y no dudaba en lanzar un demoledor dardo al padre de su hija: «A ese le hubiera dedicado un álbum entero en vez de una canción«.

El tenso momento entre Kiko Matamoros y Belén Esteban por Rosalía

Este ha sido el primero de los programas de Estados Unidos que los ocho colaboradores de ‘Sálvame’ recorrerán durante las próximas semanas. Fue precisamente en este espacio de Univisión, en el que Belén Esteban y Kiko Matamoros protagonizaron un tenso encontronazo que dejó a todos estupefactos. La ‘culpable’ de este pique no fue otra que la cantante Rosalía.

Uno de los colaboradores sacó a colación la amistad de Belén con Rosalía. Y la de Paracuellos procedió a explicar cómo se había fraguado la relación. Ella, que la había defendido con uñas y dientes, decidió un día escribirle por Instagram para trasmitirle su admiración. Sorprendentemente, la artista le contestó y ahí empezó su amistad. Ahora, siguen intercambiando mensajes de forma frecuente e incluso la cantante le ha invitado a sus conciertos.

Era en ese momento cuando Matamoros interrumpía a su compañera para asegurar que ambas no tenían una amistad tan estrecha como Belén nos quería vender. Mientras ésta intentaba acabar su historia, el colaborador volvió a interrumpirla con una pregunta que nadie en el plató se esperaba: «¿Por qué no se dice lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro?». De esta forma, Kiko insinuaba que los padres de la cantante no estaban de acuerdo con la relación de su hija.

El pasado miércoles, los colaboradores más icónicos de ‘Sálvame’, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Lydia Lozano, María Patiño, Chelo García- Cortés, Terelu Campos y Víctor Sandoval ponían rumbo a Miami para grabar su docu- reality que aterrizará próximamente en Netflix. Todos ellos revolucionaron el aeropuerto de Madrid- Barajas nada más hacer acto de presencia.

memeooo que belen esteban ya esta como una más allí opinando de los salseos de los americanos en @SQPshow #yoveosalvame @alexrodrigueztvpic.twitter.com/1kUCGPg4Rn — telemagazine (@telemgzn) July 20, 2023