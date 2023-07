La denuncia de Kiko Matamoros por lo que le ha ocurrido ante las elecciones generales

Kiko Matamoros está indignado. El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ ha mostrado a través de sus redes sociales su estupefacción tras ser convocado para participar como vocal suplente en la mesa electoral el próximo domingo 23 de julio con motivo de las elecciones generales. Sin embargo, la edad máxima para cumplir con este deber que tenemos todos los ciudadanos son los 65 años. Y él ya tiene 66, por lo que está dentro del grupo de personas exentas en participar.

«Los mayores de 65 están exentos de formar parte de una mesa electoral. A pesar de ello, me convocan como vocal suplente. Facilitan un teléfono de contacto (91 360 232) al que he llamado desde el viernes (14 de julio) 40 veces; no hay respuesta. Gracias por su trabajo impecable a la Junta Electoral de Zona de Madrid. No pienso dar un paso más, que sea lo que Dios quiera…», ha escrito Kiko Matamoros en su perfil de Instagram.

Aquellas personas que, tras ser elegidos por sorteo, decidan no presentarse a la mesa electoral, pueden recibir una dura sanción. Tal y como recoge la Ley Electoral, los cargos de presidentes o vocales son obligatorios, y si no se acude a desempeñarlos, esas personas se enfrentan a sanciones de multa o incluso de prisión. En concreto, la sanción establecida por la actual legislación es de pena de prisión de 3 meses a un año o una multa de 6 a 24 meses.

Sin embargo, en la franja de edad del colaborador televisivo, los mayores de 65 años y menores de 70 años pueden ser igualmente convocados, pero aquellos que no deseen participar podrán presentar un escrito a la junta electoral, solicitando la exención como causa personal y se podrán librar de estar en una mesa electoral.

El enfado de Kiko Matamoros con los sueldos del ‘Deluxe’

Pero este no es el único enfado que ha tenido el exconcursante de ‘Supervivientes 2022’ en los últimos días. Y es que, en el último programa del ‘Deluxe’, el pasado viernes, también manifestó su insatisfacción con los salarios de los colaboradores. Kiko alegó que no reflejan de forma adecuada el valor que cada uno aporta al espacio.

«Los que más juego damos y los que más nos implicamos, tenemos que cobrar más», reconoció, sin pelos en la lengua como viene siendo habitual en él. Y puso como ejemplo un caso futbolístico: «Es anormal que Carvajal tenga la misma ficha que Vinícius». Además, dio su punto de vista al respecto: «Creo que todos hemos estado mal pagados por todo lo que le hemos dado a este programa, por todo lo que nos hemos implicado. Nos hemos dejado el alma y las entrañas para que ustedes se diviertan en casa, para sentirnos pagados con su cariño y su atención».

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Matamoros predijo también un futuro bastante difícil para algunos colaboradores de ‘Sálvame’, ya que «veía grandes dificultades para mucha gente en cuanto a la actividad que hacemos». No obstante, para evitar que sus palabras fueran malinterpretadas, quiso tranquilizar a aquellos que se podrían sentir aludidos. «No están desahuciados de por vida, ni mucho menos», sentenció.