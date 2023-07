El brutal cambio físico de Fred Savage, el mítico niño de ‘Aquellos maravillosos años’

Durante los años 80 y principios de los 90 vivimos el boom de las sitcoms y de las comedias familiares. La televisión norteamericana no dejaba de exportar todo tipo de historias con un humor sencillo, moraleja final y un optimismo recalcitrante. Y, entre ese conjunto de series que se estrenaron, destaca una que aglutina a la perfección lo que significaba el llamado ‘sueño americano’: ‘Aquellos maravillosos años’, protagonizada por la estrella infantil Fred Savage.

Porque realmente se convirtió en una auténtica estrella al nivel de otros compañeros de profesión como Kirk Cameron. Siendo el narrador y el protagonista de la serie, Fred Savage estuvo al frente de la serie durante 6 temporadas y 115 episodios. De hecho, se convirtió en el actor más joven en ser nominado a un Premio Emmy, además de ser nominado a otros dos Globos de Oro por su interpretación. Y, durante el tiempo que la serie estuvo en antena, también protagonizó otros clásicos de los 80 como ‘La princesa prometida’ o ‘Chicos Monsters’. Un auténtico ídolo juvenil.

Y, a diferencia de lo que suele pasar mucho en estos casos, Savage no solo siguió unido al mundo de la actuación, sino también al de dirección, que fue siendo cada vez más importante en su carrera. Entre sus trabajos, se incluyen varios episodios de ‘Dos chicas sin blanca’ o ‘Modern Family’. Hasta llegar a dirigir el reboot de la serie que le dio la fama. Su nueva versión de ‘Aquellos maravillosos años’ llegó en 2021 a Disney Plus, y actualmente consta de dos temporadas.

Polémica por denuncias de comportamiento inapropiado

Pero dicho reboot le trajo nuevos problemas a su vida personal, ya que fue despedido por presunto comportamiento inapropiado tras la denuncia de hasta seis compañeras del set de rodaje. Aunque el actor recientemente lo negó todo.

“Desde que tenía 6 años me he esforzado por contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros que sienten que no he alcanzado estos objetivos. Se informan algunos incidentes que absolutamente no ocurrieron ni podrían haber ocurrido».

El problema es que no era la primera vez que Fred Savage estaba bajo la lupa debido a su comportamiento con sus compañeros de rodaje. La actriz Alley Mills afirmó que la serie original termino debido a una demanda contra Savage, aunque se llegó a un acuerdo extrajudicial.

También tuvo que enfrentarse a acusaciones similares en el set de ‘The Grinder’, la serie que protagonizó junto a Rob Lowe y, aunque no encontraron pruebas concluyentes, también se llegó a un acuerdo extrajudicial.

¿De qué va el reboot de ‘Aquellos maravillosos años’?

La historia de la familia Williams a finales de la década de 1960 narrada desde el punto de vista de un imaginativo Dean, de 12 años. Con la sabiduría de la edad adulta, los recuerdos entrañables y divertidos de Dean ponen de relieve los altibajos de crecer en una familia negra de clase media en Montgomery, Alabama, y la amistad, las risas y las lecciones aprendidas.