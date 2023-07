El alto precio que Alexia Rivas ha pagado por culpa de ‘Supervivientes’: «Es incómodo»

Alexia Rivas no pasa ni mucho menos por su mejor momento en cuanto a la salud se refiere. La colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ ha contado esta semana a través de sus redes sociales que arrastra un problema de salud que le hace el día a día muy complicado. De hecho, la joven se veía obligada a paralizar por completo su vida y acudir a un hospital a ser atendida por médicos.

«Estoy yendo a urgencias del digestivo por la bacteria, ya que ayer noche y hoy está siendo bastante doloroso (Nos vamos a hacer amigas). Por eso estoy un poco ausente por aquí. Luego os cuento», escribía ella misma en sus redes sociales, haciendo referencia a la bacteria que ha cogido durante su paso por ‘Supervivientes’.

Desde su vuelta a España padece problemas de estómago como ella misma ha contado a sus seguidores: «La bacteria la cogí en Honduras». Por el momento, los doctores no tienen del todo claro de dónde procede: «Creen que estaría en algún pescado recién salido del mar o similar».

Alexia Rivas: «Es incómodo y estoy un poco bastante agobiada»

Aunque lleva tiempo conviviendo con ella, lo cierto es que la situación ha llegado a su límite después de que Alexia Rivas haya tenido que volver a acudir a urgencias por este motivo. Los dolores están empezando a superar a la colaboradora: «Es incómodo y estoy un poco bastante agobiada. No tengo ganas de hacer caso a nada porque todo el rato me duele el estómago, se me hincha muchísimo y me limita».

Su estado no solo le está provocando problemas físicos, sino que también sufre problemas psicológicos: «Eso ha desembocado en que tenga ansiedad por la situación». Pese a todo, Alexia ha dejado claro a sus fans que ella mantiene una actitud positiva ante el nuevo tratamiento que le han recetado los médicos: «Estoy segura de que día a día estaré mejor. Me han dado tratamiento nuevo».