Conchita se planta en el ‘Deluxe’ por una comprometedora pregunta: «No lo voy a decir»

Pese a llevar 14 años como poligrafista del ‘Deluxe‘ y ser unos de los rostros más icónicos del programa, poco o nada se sabe de la vida de Conchita Pérez. Por eso, este viernes 14 de julio, como despedida a quienes han sido sus compañeros durante todos estos años, ha querido concederles su primera y única entrevista en televisión.

Gracias a ella y a su máquina de la verdad se han destapado multitud de verdades y mentiras de innumerables rostros conocidos, la mayoría del universo Mediaset. Pero, ¿quién es realmente Conchita? Según ella misma ha explicado en el último ‘Deluxe’, es la pequeña de cuatro hermanos y su pasión por polígrafo le llegó tarde, «poco antes de jubilarme».

Aunque siempre sintió interés por querer demostrar los hechos que no se pueden demostrar sin pruebas, su vocación le llegó de forma fortuita. María Patiño se interesó por saber si en toda su larga trayectoria en televisión alguien le ha tirado los tejos. La poligrafista respondió que no, porque ya le pilló mayor. Además, ha reconocido que, pese a que ha podido estar enamorada en alguna ocasión en su vida, nunca se ha casado ni ha formado una familia: «Como era la tradición en mi época después de terminar la carrera. Yo hice otras cosas».

La pregunta de María Patiño a la que Conchita se negó a responder

Sin embargo hubo una pregunta que le formuló María Patiño que Conchita se negó a contestar categóricamente: «¿Te has sentido atraída por alguien de la tele?«. «Bueno…», dejó en el aire, sin querer entrar en detalles. Tras el corte publicitario, todos los colaboradores y las presentadoras le presionaron para que diera el nombre de esa persona. «Alguien de este equipo. No es heterosexual. Vamos a seguir porque no lo voy a decir«, se limitó a responder acerca de ese misterioso trabajador del ‘Deluxe’.

Por más que sus compañeros intentaban sonsacarle algo, Conchita se negó a responder. «Vamos a seguir, porque no lo voy a decir», sentenció, intentando salir al paso como buenamente podía. Finalmente se salió con la suya y el programa acabó sin que soltara prenda.