Beatriz Archidona debe rectificar lo que han emitido en ‘Ya es mediodía’: «No dimos ni una»

Tras la «boda del año» llega la luna de miel. Tamara Falcó e Íñigo Onieva pusieron este martes rumbo a su primer viaje como casados. Según se comentó el destino sería Australia y posteriormente viajarían por los cinco continentes. Pero nada más lejos de la realidad. Este jueves, Beatriz Archidona ha tenido que rectificar la información en ‘Ya es mediodía’.

Fue Paloma Barrientos la que este miércoles en ‘El programa de AR’ reveló que los recién casados iban a viajar hasta Australia para comenzar a disfrutar su luna de miel. Sin embargo parece que a la periodista se la colaron porque no es ese el destino escogido por Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Así, este jueves, Beatriz Archidona entonaba el mea culpa ante los espectadores de ‘Ya es mediodía’ por hacerse eco de una noticia que ha resultado ser falsa. «Tenemos que rectificar, lo tenemos que reconocer», empezaba a decir la sustituta de Joaquín Prat.

«Bueno nosotros y toda España, toda la prensa, no solo nosotros», le matizaba Miguel Ángel Nicolás tratando de excusar el error. «Ayer no dimos ni una Miguel Ángel», le reconocía Archidona a su compañero. «Claro que no dimos ni una, nosotros también, pero todo el mundo», insistía el colaborador.

Y era entonces cuando Beatriz Archidona contaba lo que había sucedido. «Estoy hablando de la luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Que si Australia que si Miami. Pues no, están en Sudáfrica», explicaba la presentadora de ‘Ya es mediodía’.

De este modo, parece que finalmente el primer destino de esta luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es Sudáfrica. Por el momento, la pareja se encuentra en Johannesburgo donde podrán ver reservas naturales, desayunar en la sabana, ver las Cataratas Victoria y visitar Ciudad del Cabo.