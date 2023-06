Terelu Campos pronuncia esta frase (y qué frase) que es un claro dardazo a Mediaset

Terelu Campos ha concedido esta semana una entrevista al podcast ‘Menudo Cuadro’ y, como era de esperar, la inminente cancelación de ‘Sálvame‘ ha sido uno de los temas que se han tratado. La presentadora del programa en esta última etapa se ha confesado «acojonada» por el final y, sobre todo, por los tiempos de incertidumbre que se vislumbran profesionalmente hablando.

Preguntada por cómo afronta ese cierre definitivo, la hija de María Teresa Campos es contundente: «Primero con mucha pena, me da mucha pena. Las cosas empiezan y se acaban, y yo he empezado y he acabado muchos programas en mi vida». Sin embargo, a pesar de que es algo natural en televisión, considera que las cosas no se han hecho bien en Mediaset. «Creo que se puede hacer de muchas maneras», sentencia.

Y es que, como ya comentaron algunos de sus compañeros, Terelu Campos ha confirmado que se enteraron por la prensa y no por la empresa como es debido. En ese momento, cuando saltó la noticia, ella se encontraba presentando ‘Sálvame Naranja Plus’ con María Patiño. «María a mí me enseña lo que publica El Mundo, se lo mando a Óscar (CEO de La Fábrica de la Tele) y le pregunto: ‘¿esto qué es?’. Y ya el resto pertenece a la intimidad del director conmigo», relata.

«Sólo voy a decir que él no lo sabía, nada más. Esa es la realidad y siento que no les guste a algunos, pero fue como fue. Inventarse otra cosa me parece innecesario, hubo una infiltración, ¿cómo fue? No tengo ni idea», prosigue Terelu; dejando caer que, si molesta dentro de Mediaset que se diga que se enteraron por terceros, ajo y agua porque fue lo que verdaderamente sucedió. «¿Se iba a comunicar de otra manera? No lo sé. Yo no estoy en la dirección de ninguna cadena», asevera.

@terelu_campos nos INTERELU ✨



La Campos ha venido a cerrar la temporada del Cuadro por todo lo alto 🌟 Hablaremos de su carrera, el fin de Sálvame y un montón de anécdotas de fantasía



💕 MAÑANA solo en @PodimoSpain pic.twitter.com/H1xEmSli9L — ¡Menudo Cuadro! (@menudo_cuadro) June 4, 2023

En el podcast también ha hablado de su marcha de ‘Sálvame’ y el tiempo que estuvo completamente distanciada del programa: «Cuando me fui de ‘Sálvame’ pasé mucho tiempo sin verlo, lo necesitaba emocionalmente. Veía ridículo sentarme en mi casa, sin trabajo y tener el masoquismo de sentarme y verlo».

Y sobre el motivo por el que decidió regresar al frente de ‘Sálvame Lemon Tea’, Terelu Campos también es clara: «Fueron muchas cosas. Un día Óscar me llamó y me dijo: ‘Quiero cambiar un poco el formato y hacer un programa llamado ‘Lemon tea’ presentado por María y por ti’, y le dije: ‘Me parece bien’, María y yo somos diferentes, pero cuando presentamos nos complementamos bien. Había una asignatura pendiente con Mila porque ella siempre decía que María me quería y yo le decía: ‘Pues no me gusta cómo me quiere’. Al final, el buen rollo fue cuando ya empezamos el programa. Miré hacía el cielo y dije: ‘Al final, tenías razón’, y aquí la llevo siempre conmigo, en el anillo con su nombre».