Terelu Campos deja su puesto en ‘Sálvame’ y urge a la dirección a parar lo que han difundido

Este domingo, ‘Fiesta’ se hacía eco en directo del ingreso de la nuera de Carmen Borrego en el hospital para dar a luz a su nieto. Una noticia sobre la que la colaboradora de ‘Sálvame’ se enteraba por el programa de Emma García tras el desencuentro familiar que ha vivido con su hijo y su nuera en los últimos meses. Este lunes, ‘Sálvame’ abordaba el asunto con Terelu Campos como presentadora.

Nada más empezar el programa hablando de la boda de Kiko Matamoros, Adela González pasaba a cebar el tema del nacimiento del nieto de Carmen Borrego. «Y de una boda a un nacimiento. Carmen Borrego fue abuela anoche pero se enteró de que su nuera había ingresado para dar a luz por la prensa», avanzaba la presentadora.

Además, Adela confirmaba que Carmen Borrego no había querido acudir al plató. «Carmen no ha querido venir a trabajar porque no se encuentra con ánimo. Vamos a estar en su casa para hablar con ella y en el hospital donde ha dado a luz su nuera por si Carmen se acercara», añadía la presentadora antes de que Terelu Campos aclarara como se había producido todo.

Las cámaras captan a Terelu dirigiéndose al director

Y es que Terelu Campos explicaba que Carmen Borrego se enteró del ingreso en el hospital por la prensa pero no se enteró por la prensa del nacimiento de su nieto. Así, la presentadora dejaba entrever que su sobrino había llamado a su madre para decirle que ya había nacido el niño.

En pleno debate sobre el asunto, y si Carmen Borrego tendría que ir al hospital o no, las cámaras captaban a Terelu Campos pidiendo al director paralizar lo que se estaba comentando. «A ver compañeros porque estáis dando por hecho cosas que no son exactamente así», soltaba Terelu.

«Si he dicho que Carmen se enteró del ingreso en el hospital por la prensa, pero no del nacimiento de su nieto, significa evidentemente que Carmen ha tenido información. Pero no voy a desvelar nada. Porque no está por encima mi profesión de lo que significa mi familia. Yo no voy a contribuir o participar en algo que pudiera alejar a mi hermana de conocer a su nieto. Quiero dejarlo claro», advertía Terelu Campos. «Para nosotros en este momento el silencio es nuestro mayor aliado», añadía.

Terelu Campos abandona el plató tras la llamada de su hermana

Después de que ‘Sálvame’ siguiera debatiendo sobre si Carmen Borrego tendría que ir al hospital y de emitir las imágenes del hijo de Carmen llegando al hospital y saludando cordialmente a la prensa; la colaboradora llamaba en directo a su hermana para pronunciarse por primera vez sobre esta bonita noticia.

«Enhorabuena abuela», le decía Terelu a su hermana nada más descolgar el teléfono. «Entro fundamentalmente para que todo el mundo sepa que estoy muy feliz de ser abuela y que doy las gracias a todo el cariño y apoyo…», seguía diciendo Carmen Borrego emocionándose. Unas palabras que dejaban rota a Terelu Campos, que optaba por abandonar su puesto y salir del plató en pleno directo.

«Sois mis compañeros y es mi programa. Pero solamente voy a decir que mi nieto ha nacido sano que es lo importante y que mi hijo es feliz. Solo voy a dar un dato para que se deje de especular. Yo me enteré de que mi nuera había ingresado por ‘Fiesta’ pero me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo. Doy las gracias a mi hijo por haber atendido a la prensa con educación y no voy a hablar más de mi nieto porque es lo que quiere. Y lo voy a respetar», defendía Carmen.

Además, Carmen Borrego dejaba claro que no iba a acudir al hospital. «No voy a ir. Creo que lo importante ahora mismo son ellos y su bebé, es el momento de estar tranquilos y no poner a nadie nervioso. Estoy segura de que conoceré a mi nieto. Y que mi hijo, mi nieto y mi nuera me tendrán para lo que necesiten siempre», sentenciaba mientras se veía como Terelu Campos volvía al plató.