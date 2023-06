Señalan que Alejandro Nieto plantó a ‘Supervivientes’ por «tongo» y su respuesta no deja dudas

Alejandro Nieto fue una de las grandes ausencias de la final de ‘Supervivientes 2023‘, que acabó coronando a Bosco Martínez-Bordiú como flamante ganador en contra de lo que barruntaban todas las quinielas. El campeón de la edición de 2022 no asistió al plató para entregarle el cheque de los 200.000 euros por un desacuerdo con la productora como él mismo avanzó.

«No he podido ir por motivos personales. No hemos llegado a un acuerdo. Estoy en Valencia, me he ido de un lado para otro y llevo planeando mis vacaciones con mi chiquillo dos, tres meses. No se ha cuadrado y no pasa nada. No es otra cosa, solo esto únicamente. Me hubiera encantado estar, pero llevo una responsabilidad con mi familia, no puedo ir de un lado a otro y dejarlos tirados», explicó el gaditano unas horas antes de la gran final.

Eso sí, prometió seguir la gala desde casa. Y así fue. Apenas tardó unos minutos en publicar su reacción a la injusta expulsión de Asraf Beno. «Estoy viendo la final de ‘Supervivientes’ y acabo de aluciflipar. Ya lo dije, Asraf ha sido un gran superviviente y, joder, no me lo esperaba. Ahora ya para mí puede ganar cualquiera, siempre lo he dicho. Creía que por supervivencia ganaría Asraf… Yo ya dudo de todo. Bosco se ha cargado a Adara en una nominación; Bosco se ha cargado a Asraf, que era un posible ganador…», comentó atónito.

Alejandro Nieto: «Yo no hago la escaleta, yo no hago el programa y yo no tengo culpa de nada«

Un sentir similar al de una gran parte de la audiencia, que no dio crédito a los resultados con los que se saldó la noche. Primero, con esa eliminación de Asraf contra todo pronóstico y, luego, con la victoria sorpresa del sobrino de Pocholo. De hecho, las redes echaron humo durante toda la velada y las acusaciones de «tongo» fueron masivas. Incluso hay quienes especulan con que Alejandro Nieto no fue a ‘Supervivientes’ por ese supuesto «amaño».

Y ante esas elucubraciones, el joven ha querido pronunciarse muy claramente en sus redes. «Después de la final de ayer, tengo que decir que enhorabuena a Bosco. Es un tío súper bueno, me cayó muy bien. ¿Justo merecedor de ganar o no? Los cuatro podían ganar perfectamente. No soy culpable de quién gane. Ya he explicado que estoy de vacaciones con mi hijo, que es más importante que todo, y que no fuera porque sabía que había tongo o no tongo o x… Yo no hago la escaleta, yo no hago el programa y yo no tengo culpa de nada. Así que Bosco, enhorabuena, te lo merecías igual que los otros tres. No me echéis las culpas», ha sentenciado.