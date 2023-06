Revuelo total con Sofía Suescun ante la pillada con otro chico que no es Kiko Jiménez

Sofía Suescun está dando muchísimo que hablar tras una publicación en sus redes sociales. La influencer ha colgado un ‘storie’ promocional en el que aparecía reflejado en el espejo un chico que no es Kiko Jiménez, su novio. Las alarmas han saltado al instante.

En el vídeo en cuestión aparece Noel Bayarri, rostro de la farándula conocido por su participación en programas del universo Mediaset como ‘Mujeres y hombres y viceversa’ o ‘Supervivientes‘, donde fue concursante en la edición de 2015.

La imágenes son realmente impactantes, pues el joven canario aparece entrando al baño, desnudo, con una actitud campante y despreocupada, y con una toalla anudada sobre su cintura. En cuanto ve que Sofía Suescun está grabando ese spot, sale de la estancia.

La publicación ha sido eliminada de inmediato por la joven, pero ha sido demasiado tarde, pues la secuencia ya había sido capturada y no para de circular por las redes sociales. No obstante, cuesta mucho creer que haya sido un error, pues no es algo sutil que pudiera haber pasado desapercibido para Sofía antes de darle al botón de ‘publicar’. De modo que podríamos estar ante un burdo montaje.

A ver por favor, que Sofia Suescun ha subido esto y sale ¿Noel Bayarri? ¡MIRÁAA! ¿Casualidad? pic.twitter.com/FaGo7CK2uo — Alexsinos (@alexsinos) June 27, 2023

Sea o no un montaje por alguna razón índole comercial, el revuelo está siendo mayúsculo y no es para menos. Uno de los que se ha hecho eco es el periodista y colaborador Miguel Frigenti, amigo suyo, que ha revelado que «hace unos días me llegaron unas imágenes muy mosqueantes» de Sofía Suescun y Noel.

«Esto me cuesta bastante porque le tengo mucho cariño a Sofía y a Kiko Jiménez también, pero es que se va a liar gorda. El otro día me mandaron unas imágenes a las que yo no le quería dar crédito y dije ‘serán amigos’, pero con lo que ha pasado tengo la confirmación de que aquí hay algo raro», ha continuado explicando antes de mostrar esas imágenes.