Nieves Herrero dice en Telecinco por qué dio plantón realmente a Susanna Griso en Antena 3

Nieves Herrero se está recorriendo los platós de televisión promocionando su última novela, ‘La Baronesa’, un libro sobre la vida de Tita Cervera. El pasado miércoles, 14 de junio, la periodista conectó en directo con ‘Espejo Público’ para presentar su libro. Sin embargo, acabó abandonando repentinamente la conexión ante un comentario de Aurelio Manzano que no le hizo ninguna gracia.

Y es que, en un primer momento, la baronesa Thyssen era coautora de la novela, pero algo hizo que finalmente se desligase de este proyecto y de su autora. Durante su conexión con el magacín que presenta Susanna Griso en Antena 3, el periodista venezolano le comunicó a Nieves Herrero que Tita Cervera tenía intención de interponerle una demanda, debido a que ese libro no era «una biografía autorizada».

La escritora defendió que «no hay absolutamente nada demandable». Tras lo cual abandonó abruptamente la conexión. La presentadora intentó frenarla, pero ya era demasiado tarde, y la periodista había huido despavorida. Sobre ello se ha pronunciado la autora de la novela este sábado, 17 de junio, en el programa ‘Fiesta’, donde también colabora Aurelio Manzano.

Nieves Herrero pide disculpas a Aurelio Manzano

El polémico periodista se ha mostrado muy molesto con ella porque la noche anterior, en el ‘Deluxe’, Nieves Herrero aseguró que Tita no la quería demandar y tildó la información de Aurelio de «bulo». «La baronesa tiene la intención de demandar, va a ver el libro, lo va a leer con sus abogados para ver si en el contenido del libro hay algo que sea querellable. Tú ayer en el ‘Deluxe’ dijiste algo así como que la demanda era un bulo, cosa que me sentó muy mal, porque la información la di yo y yo no me manejo con bulos», comentó el colaborador televisivo en el programa de Emma García.

Tras esto, la invitada ha querido explicar por qué dejó tirados al programa de Antena 3: «Esa conexión que tú me dices fue con un ruido increíble, había muchos medios para hablar. Os habíamos dado 7 minutos y llevabais 17. Además, no se oía bien», se ha justificado la periodista.

No obstante, Nieves Herrero le ha pedido disculpas a Aurelio Manzano por calificar su información de «bulo». Además, explicó que su relación con Tita Cervera se rompió debido a los numerosos cambios literarios que ésta le exigía. Y ha definido esta experiencia laboral como «una de las más decepcionantes» de su carrera.

Aurelio Manzano da más detalles del enfado de Tita Cervera

Además, el venezolano ha dado más detalles al respecto de esta polémica: «Ella estaba muy contenta al principio con hacer el libro con Nieves, así me lo trasmitió. Deja de estarlo, por la información que yo tengo, en el momento en el que tú le presentas los cuatro primeros capítulos. En ese momento, la baronesa te dice que no está de acuerdo con lo que está leyendo, que no se ve reflejada en la novela, que no es la forma de hablar ni de ella ni del barón. Y en ese momento te dice que no quiere seguir con el libro y sus abogados, por lo que yo sé, mandan un documento a la editorial diciendo que ella no quiere seguir con esto».