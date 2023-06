Nieves Herrero pega el corte del día a Susanna Griso en ‘Espejo Público’ y se fuga del directo

‘Espejo Público‘ se centraba este miércoles en analizar la tensa relación que existe entre Nieves Herrero y Tita Thyssen. Cabe recordar que la periodista presentaba hace unas horas su obra biográfica sobre la Baronesa que, en un primer momento, era autorizada por ella misma y a la que ahora le da la espalda Tita Cervera. Por ello, Susanna Griso quería hablar con Herrero en directo, pero esta le daba plantón delante de las cámaras.

Era hace tan solo dos meses cuando la Baronesa Thyssen afirmaba en ‘Espejo Público’ que sería ella misma la que escribiría su biografía, rompiendo así relación con Nieves Herrero que, durante los últimos años, trabajaba con el mismo objetivo. Recordando estas palabras, Susanna Griso conectaba en directo con Herrero, que se encontraba presentando la biografía de la Baronesa. «No me he recuperado psicológicamente, porque tres años saliendo y entrando en su casa yo creía que existía una relación más allá de lo profesional», admitía la periodista sobre su desamistad.

Nieves Herrero no dudaba a la hora de aclarar que su actual relación con Tita Cervera está «en negro», lo que ha llevado a que el libro sufra algunos sustanciales cambios. «Antes era una novela con Tita y ahora es una novela sobre Tita, en la que hay claroscuros», aclaraba. Eso sí, la presentadora mandaba un mensaje a la Baronesa: «Las confidencias que me hizo estarán siempre en buen recaudo, no tengo intención de que salgan».

Quien sí tenía una mala noticia para Nieves Herrero era Susanna Griso, que advirtió a la periodista que ‘Espejo Público’ manejaba una información que no la iba a dejar satisfecha. Y quizás por eso, la presentadora decidía dejar plantada a su compañera y marcharse para no escucharles. «Si no me va a gustar os dejo», sentenciaba.

«Tita Cervera me confirma es que tiene intenciones de interponer una demanda»

‘Espejo Público’ ignoraba por completo la advertencia de la periodista y era Aurelio Manzano quien tomaba la palabra. «He hablado con Tita y sus palabras son, más o menos, que no es su biografía, que no tiene su permiso y que está corroborado por sus abogados, por lo que entiendo que en cualquier momento, aunque a ti no te haya llegado a la editorial sí… Lo que sí me confirma es que tiene intenciones de interponer una demanda. No sabe en estos momentos por dónde va a ir conformada la demanda porque tendrán que ver el contenido del libro, pero su intención es demandar», explicaba el colaborador.

«Una cosa es la intención y otra lo que van a encontrar, os tengo que dejar, adiós», reaccionaba entonces Nieves Herrero, que decidía quitarse el pinganillo y abandonar en directo la entrevista con Susanna Griso, lo que dejaba a la presentadora de Antena 3 completamente descolocada.

«Déjame que te diga una cosa, no, no, no», decía la presentadora mientras veía como Nieves Herrero abandonaba la entrevista. «Bueno, pues nada, le iba a decir una cosa que es que el libro tiene más interés con demanda de por medio que sin demanda. Para los lectores es más interesante que la Baronesa no quiera que se publique que no que ella bendiga un libro que tiene menos interés», zanjaba entonces Susanna Griso, que trasladaba el asunto a plató.