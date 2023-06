Lo que ha ocurrido con Bizarrap en el directo de ‘Así es la vida’ es para ver y no creer

‘Así es la vida’, el programa que ocupa la franja de ‘Sálvame’ emitía este martes su segundo programa. Y nada más arrancar, Sandra Barneda y César Muñoz anunciaban que estaban detrás de Bizarrap y Rauw Alejandro, pues ambos cantantes y compositores estaban comiendo en un restaurante de Madrid.

«Nos ha llegado una información que asegura que Rauw Alejandro, el novio de Rosalía y Bizarrap han estado comiendo juntos en un restaurante», destacaba Sandra Barneda antes de conectar con uno de sus reporteros desplazados al Barrio de Salamanca de Madrid.

«En ese ferrari F8 spider rojo de más de 200.000 euros han llegado aquí Rauw Alejandro conduciendo y Bizarrap de copiloto», comentaba José Domingo contando que ambos estaban comiendo en un restaurante italiano de la zona. «Nosotros hemos estado con ellos en ‘Así es la vida'», aseveraba el reportero.

En plató, había mucha revolución entre los colaboradores por el ferrari aparcado junto a los cubos de basura. «Que aparquen bien», sostenía Beatriz Trapote al ver cómo el vehículo estaba mal aparcado.

Bizarrap responde en directo al reportero de ‘Así es la vida’

Poco después, Sandra Barneda volvía a conectar en ‘Así es la vida’ con su reportero porque Bizarrap y Rauw Alejandro estaban a punto de salir del restaurante. Y dicho y hecho. Las cámaras del nuevo programa de Telecinco captaban al novio de Rosalía y al productor de los últimos temazos de Shakira a su salida del restaurante.

A su salida, ambos no dudaban en firmar algunos autógrafos a los fans congregados a las puertas del restaurante y hacerse fotos con ellos. «¿Rauw la boda con Rosalía prontito para este año?», se atrevía a preguntarle el reportero. «No, hay mucho trabajo por ahora», le contestaba él.

Después, el reportero de ‘Así es la vida’ se interesaba por saber si tenía algo especial preparado para la boda de Rosalía y Rauw Alejandro. «Recién me entero, no sé si es mentira lo que me estás diciendo», contestaba él. El productor también reconocía que habla con Shakira mucho porque es su amiga.

Por último, el reportero de ‘Así es la vida’ le pedía a Bizarrap si podía componer un hit para el nuevo programa de las tardes de Telecinco y él mandaba un saludo para el espacio de Sandra Barneda. «Un abrazo para Así es la vida», decía él mientras todo el plató le aplaudía. «Lo hemos conseguido, hemos conseguido la exclusiva de Rauw Alejandro y Bizarrap disfrutando de nuestra gastronomía», recalcaba Barneda.