Le preguntan a Gema López si ficha por Antena 3 y hay contestación firme: «Allí estaré»

Ahora que ‘Sálvame’ se ha acabado toca plantearse qué será de cada uno de los colaboradores que han formado parte del programa de Telecinco. Más después de que desde Mediaset no se cuente con ellos en un futuro inmediato. Una de las colaboradoras cuyo futuro es una incógnita es Gema López.

Y es que pese a que es uno de los pesos pesados de ‘Sálvame’, Gema López no forma parte de los ocho rostros del programa que participarán en el nuevo docu-reality que prepara La fábrica de la tele para Netflix con los colaboradores viajando a Miami.

Mucho se ha hablado en este último mes sobre la posibilidad de que algún colaborador de ‘Sálvame’ diera el salto a Antena 3. Y ahora que la cadena de Atresmedia ha fichado a tres rostros de ‘El Programa de Ana Rosa’ puede abrir la puerta a que algunos colaboradores como Gema López o Chelo García-Cortés regresen a la cadena en la que ya trabajaron en ‘Sabor a ti’ y ‘DEC’.

De hecho, en el último programa de ‘Sálvame’, el programa quiso emitir un vídeo a modo irónico sobre el futuro de sus colaboradores al más puro estilo el final de ‘First Dates’. En ese vídeo, el programa jugaba con el posible fichaje de Gema López por Antena 3 para presentar su propio programa. «Gema López fichará por la otra cadena (antes «la triste»). Y le darán su propio programa. Y ahora Gema López…», en un claro guiño al programa de Sonsoles Ónega.

¿Pero es posible que Gema López fiche por Antena 3? Ella misma ha querido aclararlo todo. Lo hacía al micrófono de Europa Press justo después del último programa de ‘Sálvame’. «No tengo todavía nada», asegura sobre si tiene ya firmado un contrato para volver a televisión. «Ahora necesito descansar y un poquito de vacaciones. Necesito digerir estos 12 años y luego ya veremos«, confiesa Gema López.

Hace unos días, Gema López no dudaba en lanzar un dardazo a Mediaset por cancelar ‘Sálvame’ pese a ser líderes. «Pues yo me voy a mojar. Una cadena sin ‘Sálvame’ a lo mejor se tiene que salvar», contestaba a la pregunta de un estudiante de periodismo sobre qué sería de Telecinco sin ‘Sálvame’ en su parrilla.

Pese a todo, Gema López no cierra la puerta a continuar en Telecinco si le llega oferta de otro programa. » Yo no estoy cerrada ni a quedarme aquí ni a irme allí«, aseveraba aludiendo a quedarse en Telecinco o a marcharse a Antena 3. «Me gusta trabajar, me gusta mi trabajo y si cuentan conmigo, allí estaré», destacaba. «Yo creo que lo mejor siempre está por venir. Es mejor pensarlo así», añadía.