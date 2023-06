La insólita jugarreta de ‘First Dates’ a una soltera al boicotear su cita: «Lo veo muy malamente»

El programa del lunes 26 de junio se va a recordar por la cita de dos octogenarios que han revolucionado ‘First Dates‘, sobre todo por una jugarreta orquestada por el programa. María y Manolo Escobar, y no, no hablamos del cantante de pasodobles, han acudido al dating show de Cuatro para encontrar el amor.

El programa comenzaba dando la bienvenida a dos amigas, María y Carmen, de San Fernando de Cádiz. María, viuda, de 74 años y con 4 hijos, ha acudido en busca de pareja, tras haberle ido fatal con sus relaciones. Sin embargo, el programa preparó un juego antes de conocer a su cita. Y es que su amiga Carmen, que fue a acompañarla, recibiría a Manolo para darle el visto bueno antes, lo que hacía saltar las alertas a la soltera.

A María no le hizo ninguna gracia la jugada del formato conducido por Carlos Sobera. «Yo eso lo veo muy malamente, que se lo presentes a ella en lugar de a mí», se quejó a la camarera del dating show. «Pero si ahora se la llevas a ella y se enamora de ella, ¿qué?», añadió, mostrando su total disconformidad.

María presentándose en ‘First Dates’

Laura y Matías le espetaron que estuviera tranquila, que la cita era para ella, pero María no se fiaba del poder de seducción de su amiga: «Le ven las tetas y se acabó». Carmen le garantizó que eso no iba a pasar, pero ella estaba convencida de que «con las tetas me lo quita. Porque tiene muchas tetas». «¡Qué pesada con las tetas! Qué hago, ¿me las arranco?», soltó Carmen fuera de cámaras, antes de conocer a la cita de su amiga.

Manolo Escobar, malagueño, de 80 años, llegó a ‘First Dates’ con la idea muy clara de conocer a una mujer afín a él, dinámica y muy activa. Laura Boado le dio la bienvenida al restaurante y en la barra del bar le hizo la presentación de la que supuestamente sería su cita, Carmen.

El soltero, nada más entrar, se entusiasmó con la mujer que se encontró en la barra. Y. después de lanzarle varios cumplidos, la acompañante le comunicó que, realmente, su cita la estaba esperando en el salón de comidas. «Tu amiga era guapa, pero tú también», confesó el soltero nada más sentarse en la mesa, y empezó a entregarse como nunca a su cita. María, por su parte, reconoció gustarle la propuesta de ‘First Dates’ para resolver su soledad sentimental y dio con visto bueno la cita que le han preparado.

Según iba transcurriendo el encuentro, a Manolo le parecía muy guapa y no ha dudado en decírselo. Por otra parte, la soltera le ha confesado que también le había visto muy bien. Él ha querido saber si era cariñosa porque él es muy cariñoso y tiene la sensación de que «con ella tendría sexo una noche sí y otra no porque está muy apetecible», y «anima a cualquiera».

«Sólo se vive una vez, acaríciame»

María y Manolo dándose un beso apasionado en ‘First Dates’

La cita iba viento en popa entre ambos, aunque ha habido varios bajones, sobre todo por parte de María, que no le ha gustado que Manolo quisiera irse tan pronto a vivir con ella porque «primero hay que conocerse, que la vida está muy mala», pero sí le ha agradado verle bailando y que le dijera que estaba estupenda para su edad «estás para acariciarte». María ha ido un paso más allá y le ha soltado sin reparos un «acaríciame».

Manolo ha visto en María «su media naranja». Ya en el reservado, comenzaron con un beso robado por parte de Manolo, aunque rápidamente se lanzó con un beso con mordisco, ya que la soltera le incitó a hacerlo. «Me encantan tus labios, espero besarlos muchas veces», aseguraba Manolo. En el momento de la decisión final, la magia de ‘First Dates’ daba sus frutos y ambos encontraron lo que estaban buscando.

