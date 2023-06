Kiko Matamoros pronuncia muy claro quién va a ser el ganador de ‘Supervivientes 2023’

Manuel Cortés ha dado este miércoles una entrevista a la revista Diez Minutos en la que se muestra lapidario con Isa Pantoja tras su guerra con Asraf en ‘Supervivientes’. Unas declaraciones que han sido analizadas en ‘Sálvame’ con Carmen Borrego o Kiko Matamoros mostrándose muy críticos con el hijo de Raquel Bollo.

Todo después de que Manuel Cortés amenace incluso con tomar medidas legales contra Isa Pantoja si no aclara algunas insinuaciones que se han hecho con él. Además en la entrevista, el concursante de ‘Supervivientes’ se muestra muy crítico con ‘Sálvame‘. «Que mi madre no vuelva a Sálvame es algo muy heavy para ellos. ¿Qué interés tienen de dejar ahora una imagen fea de nosotros? ¿Tanta inquina tenéis?», se queja Manuel en la entrevista.

Nada más ver un resumen, Carmen Borrego no se quedaba callada. «Lo primero que tengo que decirle a este señor es que yo no soy ninguna mentirosa ni ninguna sinvergüenza. Si que hubo tensión provocada por ellos y por su madre. Si tú no quieres dedicarte a esto no sé para que vais a un concurso ni hagas una exclusiva hoy. No sabéis respetar el trabajo de los profesionales», soltaba la colaboradora. Unas críticas a las que se sumaba Kiko Matamoros. «Lo de que va a tomar medidas es un chiste malo. Su prima, que no es su prima, no ha dicho nada malo», aseveraba el colaborador.

Bravo por Carmen y Kiko 👏👏 pic.twitter.com/0O8P8BQSO2 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 21, 2023

Kiko Matamoros dice quién va a ganar ‘Supervivientes’

También Gema López, gran amiga de Raquel Bollo se mostraba crítica con Manuel Cortés. «Me hubiese encantado que si se sienten dolidos que vayan al grano y argumenten pero esto solo se vuelve en contra de ellos. El decía que no pertenecía a este mundo y hoy hace una exclusiva», sentenciaba la colaboradora.

Después, ‘Sálvame’ emitía imágenes de la gala de este martes en ‘Supervivientes’ con Manuel Cortés y Alma Bollo volviendo a atacar a Asraf enfrentándose a Isa Pantoja. «¿Pero qué les molestaba a todos de Asraf si no era el rival desde el principio?», se preguntaba Gema López recordando que nadie daba un duro por el novio de Isa Pantoja. «Porque todo esto viene de fuera. Por mucho que digan que no ha habido grupos, los ha habido y Asraf en algunos momentos ha estado más solo que la una», le contestaba Kiko Matamoros.

Era justo después cuando Kiko Matamoros se mostraba claro y rotundo al hablar de quién será el ganador de ‘Supervivientes’. «Ahora su objetivo es joderle el concurso a Asraf. Todo el discurso de ayer va dirigido a que Asraf no gane. Pues va a ganar«, sentenciaba el colaborador.