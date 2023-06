Inédita cuenta atrás a dos solteros de ‘First Dates’ para poder conocerse fuera de cámaras

No todo va a ser encontrar el amor en el dating show más famoso de las noches, si no que además de encontrarlo, hay que conocerse y enamorarse en una semana. Ese es el reto de los dos solteros que han visitado este jueves ‘First Dates’, Sofia y José Luis. La primera de Barcelona, el segundo viviendo en Luxemburgo, ¿serán capaces de darle una oportunidad al amor?

Carlos Sobera daba la bienvenida, primero a José Luis. Residente en Luxemburgo, trabaja dando clases de robótica en los Países Bajos y reconocía que está muy feliz pero que busca encontrar al amor, después de llevar un año soltero. Minutos después entro al restaurante Sofía, que se definió ante las cámaras como una mujer ambiciosa, llena de carisma y liberal. Las primeras impresiones fueron muy buenas entre ambos, sus caras les delataban, aunque a Sofía no le ha gustado mucho que viviese en Luxemburgo.

José Luis, uno de los solteros de ‘First Dates’

Antes de acompañarles a la mesa, Carlos Sobera les ha advertido, pero en concreto a Sofía que tenían el tiempo muy justo para enamorarse: «Tenemos solo una semana para consumar», y es que José Luis se vuelve a Luxemburgo. Tras unas breves risas, ha dado comienzo la cena y la magia de ‘First Dates’ ha empezado a dar sus frutos. El feeling se convirtió en el protagonista de la cita, ambos compartiendo planes de futuro similares y la idea de querer ser padres.

La comensal ha expuesto que le gusta bailar tango y que no le gusta mucho salir de fiesta por las noches. Por su lado, José Luis confesó ser un amante de las motos y de las rutas por la naturaleza, lo que era otro punto positivo para la soltera. Aunque han hablado con cordialidad y mucho cariño seguía habiendo muchos contras con respecto a la distancia y el qué va a pasar, después de la cita.

«Solo tienes una semana para conocer a tu cita»

Sofía, durante la presentación en ‘First Dates’

Sofia y José Luis han hecho muchos alegatos sobre el futuro y ante la posibilidad de volver a verse, para seguir conociéndose. El deporte, la familia, los distintos chistes que de ellos han surgido, han dado una de las mejores citas que en mucho tiempo se recuerda en ‘First Dates’.

Estaban encantados con todo lo que iban descubriendo el uno del otro y saber que los dos corrían ha sido un súper match. De hecho, ya han hablado de correr juntos la maratón de Luxemburgo. En la decisión final, los dos han dicho al unísono que sí y él le ha recordado que solo tenía una semana para estar en Madrid y sin pensárselo le ha invitado a quedarse con él.

Twitter dictan sentencia a la cita de Sofía y José Luis en ‘First Dates’

– Me gusta mucho dar y recibir



Sofía empieza fuerte#FirstDates15J pic.twitter.com/CYusL7ENaY — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) June 15, 2023

Le será muy útil el perro robótico. #firstdates15j — Manuel Llorca (@llorca_psx) June 15, 2023

La música de Terminator #FirstDates15J — Jorgetron (@RyoStobbart) June 15, 2023

Tony, una camisa un poco más amplia, sí?🤷🏻‍♂️🤣#firstdates15j — Joachim20 (@Joachim201) June 15, 2023

A estos dos les adoptaba



Son encantadores



VIVA EL AMOR ❤️#FirstDates15J pic.twitter.com/OMggiAiM2m — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) June 15, 2023