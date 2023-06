El PP de Feijóo acepta un cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia y desprecia a TVE

Parece que si que habrá un debate cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Por el momento, el PP ha aceptado el debate que propuso Atresmedia después de que el líder de la oposición haya rechazado participar en el de RTVE.

Cabe recordar que el PSOE ya aceptó el debate cara a cara propuesto por Atresmedia, por lo que ahora solo queda por cerrar la fecha en la que se producirá dicho cara a cara entre el Presidente del Gobierno y el líder del PP.

Lo que si está claro es que este cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se emitirá en simulcast en Antena 3, La Sexta y Onda Cero además de todas sus webs. Además, el PP ha propuesto que se realice un segundo debate a siete en el que participen PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNV y Bildu.

Fuentes del Partido Popular han comunicado a Atresmedia que aceptan este debate puesto que fue este grupo de comunicación el primero en proponer la celebración de debates electorales tras el anuncio de la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 23 de julio.

Ahora queda por ver si finalmente será el único debate de esta campaña electoral después de que TVE propusiera un cara a cara, un debate a cuatro y un debate a siete y de que Mediaset ofertara por su parte un cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Hasta la fecha, el PSOE ha aceptado todas las propuestas de debate.

🔴Debate electoral cara a cara, en Atresmedia pic.twitter.com/OZZD3pl5C4 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 27, 2023

El PP y Feijóo se niegan a debatir en RTVE por falta de «neutralidad»

El PP ha aceptado la propuesta de debate de Atresmedia después de que este mismo martes haya rechazado la oferta de RTVE a través de una carta enviada a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez Caballero alegando falta de «neutralidad».

«Lo que no podíamos ni imaginar es que la recuperación de esa negociación rota, en representación del PSOE, la iba a protagonizar el jefe de Informativos de RTVE. No nos extraña, pero reconozco que no lo esperábamos. RTVE, como el resto de las cadenas, podía haberse puesto en contacto con todos los partidos por separado, pero convocarnos por carta, solo al PSOE y el PP, señalando fecha y hora inamovibles, para propiciar la misma reunión que, el lunes, el PSOE declinó celebrar es ir demasiado lejos, incluso para el tipo de dirección de Informativos que se ha impuesto en la pública», se queja Esteban González Pons en la carta enviada a la presidenta interina de RTVE.

«No, no vamos a acudir [a la cita en Torrespaña]. ¿Por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE? Si el PSOE quiere negociar con nosotros, sabe dónde encontrarnos, no necesita que los Informativos de RTVE hablen en su lugar», sentencia el Vicesecretario general Institucional del Partido Popular.