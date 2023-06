El mal trago de una soltera de ‘First Dates’ al ver a su cita: «No me esperaba esta persona»

Como cada lunes, el dating show de Cuatro por excelencia y presentado por Carlos Sobera nos ha dejado con grandes momentos. Este 12 de junio se recordará por la cita de dos solteros, Miguel y Loli, de 53 y 58 años respectivamente. Ambos han acudido a ‘First Dates’ para poder conocer a alguien más o menos de su edad, con el que pasar tiempo juntos.

El primero en llegar al programa fue Miguel, de Talavera de la Reina, que entraba al restaurante presumiendo de pelo. «Como el de un príncipe», presumía. El soltero le confesaba a Carlos Sobera que se gastaba 100 euros en productos para el pelo. Amante del deporte ve imposible poder encajar con alguien, pero le va a dar una oportunidad al amor.

Por otro lado, Loli, de Barcelona, se ha descrito como alguien que le gusta ir a la moda. Nada más hacer la presentación, los solteros no han sentido flechazo. «Me he quedo un poco chof, porque no me esperaba esta persona«, confesaba ella. Aunque ‘First Dates’ siempre cautiva e intenta que los solteros se den una oportunidad en la cena y así fue.

La cita comenzaba con ambos hablando de sus aficiones, como que Loli fue nadadora profesional hace años. El soltero, por su lado, coincidía con ella, porque es un gran amante del deporte y alegaba: «Necesito una tía que sea potente, que me siga el ritmo». Tanto Loli como Miguel estaban de acuerdo en que su cuerpo ya no era como antes y ella le ha visto como «un chico alegre, extrovertido».

Parecía que la cita iba muy bien, pero chocó una extraña afirmación y es que Miguel, a sus 58 nunca ha estado casado ni ha tenido pareja. Algo que a Loli le ha extrañado mucho: «Algo tiene que tener si con esta edad no tienes pareja». «Se lo que busco y lo que quiero y he hecho llorar a chicas con poesía», ha contestado el comensal.

Miguel y Loli, durante la cena en ‘First Dates’

En el momento del postre, Loli quiso indagar a qué se dedicaba Miguel y él se sinceró que ha pasado por un montón de profesiones distintas. Además, él le explicaba que cree en Dios, algo que le ha distanciado de Loli, que solo cree en lo que ve. «Como amiga si puedo querer a Loli, como algo más no», sentenciaba Miguel.

Llegado el desenlace de su cita, se han dirigido al fotomatón y los dos solteros protagonizaban un momento cómico, que les ha servido para darse cuenta aún más que lo único a lo que podrán aspirar es a ser grandes amigos. Y así lo confesaban en la decisión final, cuando los dos se han rechazado. «Soy una persona muy explosiva y viajera y seguramente Loli no podría seguir mi ritmo», remataba el soltero.