El mal rato de una soltera de ‘First Dates’ por culpa de un gesto de su cita que acaba en corte

‘First Dates‘ ha sido testigo otra noche más de rocambolescas citas dispuestas a encontrar el amor. En la entrega de este martes 20 de junio les ha tocado a Aina, una persona alegre, muy activa, de género fluido y sobre todo muy Sagitario. Ha pedido al programa que su cita fuera Aries o Leo. Al momento ha llegado Juanma, camionero de Madrid, quien ha irrumpido con entusiasmo: «soy Aries, y me gustan las chicas fogosas, espirituales y libres».

Pese a que los nervios afloraban en el ambiente, la primera impresión ha sido bastante buena para ambos en el dating show de Cuatro, tanto que él ha elogiado el pelo de la soltera y la comensal, en un momento de exaltación de la amistad, le ha reclamado «un súper abrazo de oso». Aunque Aina es de Mallorca y Juanma de Madrid, esto no era un impedimento porque él viaja mucho.

Carlos Sobera ha invitado a los solteros de ‘First Dates’ a sentarse en la mesa, ambos con muy buena predisposición. El primer tema del que empezaron hablar fue sobre su vida profesional. Aina trabaja en una tienda de muebles y además ha adivinado que su cita era camionero. Él le ha contado que lleva unos años de autoconocimiento personal y eso a Aina le ha llamado mucho la atención, ya que ha dado por hecho que ya sabe algo de la vida.

Sin embargo, los nervios invadían tanto a la soltera, que le tuvo que confesar que estaba temblando, y él se sorprendió de que estuviera tan nerviosa y fría. El momento más surrealista llegó cuándo Juanma le propuso que meditaran diez minutos. Aina se quedó en shock porque no se podía imaginar que Juanma meditara, pero él lograba que lo intentara. «Solo tienes que controlar tu respiración, solo piensa en tu respiración», le espetó a su cita.

Como en cada programa de ‘First Dates’ ha salido el tema de las relaciones, y los dos coincidieron en que no les había ido mal y que habían tenido relaciones largas y serias, pero que ahora, en estos momentos de sus vidas ya no querían nada serio. El momento crucial llegó cuándo ella se sinceró que le gustaría ser mamá, a lo que Juanma le replicó con un no rotundo: «En este caso soy egoísta y quiero disfrutar de mí. No quiero niños ni familia».

«¿No me has imaginado con mi barba en algún sitio?»

Juanma y Aina durante la cena en ‘First Dates’

Durante un momento arrancó a sonar música, y la reacción de los solteros fue muy jocosa, ya que ninguno sabía muy bien como se bailaba la música que sonaba, ante lo que han decidido abrazarse y sentirse más cerquita. Eso sí, a Aina le acabó pareciendo que Juanma daba un paso de más, ya que se abalanzó a besarla en ese mismo instante. La soltera tuvo que cortarle en seco: «Pasito a pasito».

Los platos parecía que se quedaban fríos y los camareros de ‘First Dates’ les recomendaron acudir a la sala del amor. Ha sido allí donde Juanma se arrancaba a detallar qué haría con las coletas de Aina, relatándolo de una manera sexual y le ha pedido a ella que le tirara de la barba para propiciar un acercamiento y besarla. A Aina le descuadró por completo: «Si me ha gustado el beso pero no lo he visto adecuado».

Llegado el momento final, Juanma si quería seguir conociendo a Aina, que sin embargo lo tenía muy claro, no tendría una segunda cita con el camionero. El detonante, el hecho de que él no quisiera tener hijos y el precipitado beso que le había dado. «No era el momento y no me he sentido lo cómoda que debería», sentenciaba la soltera de ‘First Dates’. «Ya lo siento», acertó a reaccionar él. No obstante ambos quedaron en volver a verse si no en Mallorca, una visita obligada en la Puerta de Sol.

Las redes dictan sentencia a la cita de Aina y Juanma en ‘First Dates’

