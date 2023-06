El culpable del sonado plantón de Belén Esteban a la boda de Kiko Matamoros y Marta

Este viernes, 2 de junio, Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han dado, por fin, el ‘sí quiero’ en una romántica boda celebrada en el centro de Madrid. Sin embargo, ha habido destacadas ausencias. Además de la de Anita Matamoros, hija pequeña del colaborador, también ha llamado la atención la de Belén Esteban, compañera de Kiko en ‘Sálvame’.

Ella misma confesó hace unos días que no iba a acudir al enlace, y ahora se han conocido las razones que le han llevado a perderse uno de los eventos del año. Y es que Belén Esteban ha viajado este mismo viernes hasta Sevilla para acudir al concierto de Manuel Carrasco, uno de sus cantantes favoritos.

Los reporteros de Europa Press han pillado a la colaboradora a su llegada a la capital andaluza. «Vengo al concierto de Manuel Carrasco. Soy muy fan», ha reconocido la de Paracuellos, explicando que iba con unas amigas: «Hombre, sola no vengo. Vengo con mis amigas, fin de semana de chicas». De esta forma, ha dejado claro que Manuel Carrasco es el ‘culpable’ de su ausencia en la boda de Kiko Matamoros.

Belén Esteban sí estaba invitada a la boda

Por otro lado, Belén Esteban, íntima amiga de Anabel Pantoja, ha querido quitar hierro a unas imágenes de la influencer llorando en Instagram y confesando que está «mal» porque «unas personas, por llamarlas de alguna manera, no me dejan cumplir sus sueños». «Ella ya sabéis como es. Anabel es feliz, lo que pasa es que tiene momentos de bajón también, ¿sabes?», ha explicado la colaboradora, asegurando que «hablo con ella todos los días y está bien, de verdad». Eso sí, no ha querido responder a la pregunta de si la sobrina de Isabel Pantoja mantiene una relación con el fisioterapeuta de su tía, David Rodríguez. «Yo no tengo ni idea de eso», se ha limitado a decir.

Cabe decir que la relación de Kiko Matamoros y Belén Esteban no es tan estrecha como la que él tiene con otros colaboradores de ‘Sálvame’, como Rafa Mora o Kiko Hernández. No obstante, la de Paracuellos sí que estaba invitada a la boda, aunque ha preferido declinar la invitación y pasar un fin de semana con sus amigas en Sevilla.