Cristina Pedroche se desmorona al tener que despedirse de ‘Zapeando’: «Es mi último día»

Hace unos días, Cristina Pedroche anunciaba que este miércoles se despediría de ‘Zapeando‘ y de toda la audiencia antes de dar a luz a su primera hija junto a Dabiz Muñoz. Y dicho y hecho, la colaboradora y presentadora de Atresmedia se ha despedido este miércoles de todos.

Ha llegado el momento del descanso antes de dar a luz a su bebé. Y por eso, no era una tarde cualquiera para Cristina Pedroche. Nada más arrancar el programa, Dani Mateo hacía un alegato a favor del Orgullo LGTBIQ+ aprovechando que es el día Mundial para el colectivo. Un alegato al que se sumaba la colaboradora.

«Es doble orgullo, por el colectivo y por mi hija. Hoy es mi último día aquí con dos corazones, porque ya me voy«, avanzaba Cristina Pedroche mostrando su barriga en la que tenía dibujado un corazón de colores.

Tras ello, el programa seguía su escaleta y su curso natural. Era en los últimos minutos cuando el equipo de ‘Zapeando’ sorprendía a su compañera con varias sorpresas. «A partir de mañana Cristina se va a casa, a emprender un viaje que es más fuerte que un viaje astral, que es el de ser mamá», comentaba Dani Mateo dando paso a un vídeo de cómo han vivido el embarazo de su compañera en el plató.

Un vídeo que terminaba emocionando a Cristina Pedroche pues además de ver la evolución de su embarazo en ‘Zapeando’ incluía imágenes personales de la presentadora junto a su marido. «No me lo esperaba. Precioso, la letra, las fotos,… todo. ¡Qué bonito!», confesaba muy emocionada.

«Creo que mi hija no podría tener un mejor padre. Estoy muy enamorada de él, de mi hija y de la vida que nos viene», destacaba Cristina Pedroche con las lágrimas en los ojos al hablar del cocinero y padre de su hija. «Ay, que hasta voy a llorar yo, y eso que no tengo sentimientos«, soltaba Dani Mateo tratando de poner una nota de humor en un momento tan emotivo.

El regalo de ‘Zapeando’ a Cristina Pedroche

Pero no todo quedaba ahí. Las compañeras de Cristina Pedroche se levantaban para darle un ramo de flores y una canastilla con cosas para la niña. Un regalo que volvía a emocionar a la presentadora de ‘Password’ al recibirlo de manos de sus compañeras.

Finalmente, Cristina Pardo, que conectaba como cada tarde para avanzar los temas de ‘Más vale tarde’ lanzaba un mensaje muy bonito para Pedroche. «Lo primero, decirle a la Pedroche que vaya todo muy bien y que disfrute de su nueva vida. Vas a dormir menos, pero vas a ser más feliz. Hoy he visto a Iñaki López y está genial, no sé si porque no trabaja o porque ha sido padre», comentaba Pardo aludiendo a la baja de su compañero tras haber sido de nuevo papá junto a Andrea Ropero.