Cristina Pedroche abandona su puesto en ‘Zapeando’ y da esta explicación: «El último día»

Esta será la última semana de Cristina Pedroche en ‘Zapeando‘ antes de causar baja por maternidad. Según ella misma ha revelado, será en concreto este miércoles 28 de junio cuando se despedirá durante una temporada de los espectadores de LaSexta.

«Me queda sólo esta semana en ‘Zapeando’. Estaré martes y miércoles, y ya me quedaré en casa tranquila las últimas semanas, si es que la beba quiere. Así es que este miércoles será el último día», ha explicado la presentadora en una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. Si todo va según lo previsto, se reincorporará a su puesto de trabajo cuando finalice su baja por maternidad.

Esta salida de Cristina Pedroche coincide con una pequeña renovación del programa vespertino presentado por Dani Mateo en LaSexta. Y es que, además de fichar como colaboradores a rostros del universo Mediaset, como el Maestro Joao, Torito o Ares Teixidó, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva sección de cotilleos y salseos, coincidiendo con el final de ‘Sálvame’, en la cadena de la competencia.

Cristina Pedroche comunica su baja de ‘Zapeando’ en Instagram

La baja de Cristina Pedroche coincide con una renovación de ‘Zapeando’

‘Zapeando’ lanzó hace unos días una promo en la que prometió «más salseos» y «más cotilleos» de cara a los nuevos programas. Para ello se nutrirán de nuevos fichajes, procedentes en buena medida del universo Mediaset. «Más salseos, más humor, más colaboradores, más cotilleos. Lo que viene siendo, más y mejor que nunca, ‘Zapeando'», anunciaban en la pieza publicitaria.

Esto coincide con la nueva parrilla de las tardes de Telecinco, que, por el momento, no termina de despegar y no se ha hecho con los fieles seguidores de ‘Sálvame’, cuyo último programa se emitió el pasado viernes 23 de junio. Desde este lunes, la franja vespertina de Telecinco cuenta con el serial ‘Mía es la venganza’ (15:45 horas) y con el nuevo magacín presentado por Sandra Barneda ‘Así es la vida’. No será hasta el otoño cuando de comienzo ‘TardeAR’, el nuevo formato de Ana Rosa Quintana que sustituirá oficialmente a ‘Sálvame’.