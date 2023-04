Cristina Pedroche sorprende a Sonsoles Ónega tras soltarle la primicia de su embarazo

Cristina Pedroche vive un gran momento personal y profesional. Poco después de confirmar su embarazo y tras quejarse de no haber sido elegida para presentar el regreso de ‘Password’, Antena 3 anunciaba que finalmente si sería ella la que conduzca la vuelta del programa y no Luján Argüelles. Este jueves, la colaboradora conectaba con Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles‘.

Lo hacía desde un evento de presentación de nuevos televisores Samsung. «La felicidad es imposible de ocultar y ella no lo intenta además, en su mejor momento», sostenía Sonsoles Ónega al conectar con ella. «Buenas tardes belleza, ¿cómo estás?», le contestaba Cristina Pedroche.

«Pues aquí trabajando como tú que no paras. «No sé puede estar más guapa», aseveraba entonces Sonsoles Ónega. «Y tú amiga, que os estoy viendo y estáis guapísimos todos. Maravillosa Sonsoles tú y todo tu equipo», le espetaba Cristina Pedroche a su compañera.

Tras ello, Cristina Pedroche hacía referencia al programa de Bárbara Rey que estaban comentando justo antes de conectar con ella. «Lo de Bárbara es muy fuerte. Tú eres más joven pero escuchas a estas mujeres lo que han pasado y la violencia machista nos puede pasar porque hay en todas partes pero es tremendo lo que aguantó esta mujer», sostenía Sonsoles Ónega.

«El feminismo ha hecho muchísimas cosas por las mujeres y por la sociedad en general pero y lo que queda. Antes se hablaba de esos maltratos como si no pasara nada», recalcaba por su parte Cristina Pedroche. «Totalmente. Y la cantidad de años que han pasado para que ella se haya atrevido a denunciarlo. Probablemente en esos años decías es que mi marido me ha llamado gorda y te dirían pues te aguantas. Y afortunadamente hoy no tenemos que aguantar ni una mala mirada ni un insulto, que todavía aguantamos», proseguía diciendo Sonsoles. «Y que tenemos leyes que nos protegen», sentenciaba Pedroche.

Cristina Pedroche habla de su embarazo

Cristina Pedroche presumiendo de barriga de embarazada en ‘Y ahora Sonsoles’

Después, Cristina Pedroche hablaba con Sonsoles Ónega de cómo está llevando su embarazo. «Estoy de seis meses y medio más o menos y estoy todo el rato tocándome porque está todo el rato dando patadas. Es súper activa la niña», relataba ella mientras se le veía en primer plano la barriga.

Mientras Sonsoles Ónega no dudaba en comentarla que muchas mujeres embarazadas ven en Cristina un ejemplo por cómo hace deporte para estar tan bien pese al embarazo. «Hay que hacer deporte, seguir currando y cuidarse durante el embarazo para estar así por salud», le remarcaba la presentadora. «Yo estoy teniendo un embarazo muy normal. Todos los ginecólogos me dicen que siga con mi vida normal», sostenía por su lado la vallecana.

«Yo voy a seguir haciéndolo hasta que no pueda o que la niña vaya a nacer», añadía Cristina Pedroche. «Estamos deseando verla la verdad», le reconocía Sonsoles. Y era justo cuando Cristina le decía que se la enseñaría a ella en privado. «La verás tú en privado porque no voy a subir ninguna foto de la niña. Pero a ti te mandaré alguna foto», remarcaba. «Yo no se la enseño a nadie, lo prometo», sentenciaba Sonsoles.