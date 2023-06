Amor Romeira abochorna a Kiko Hernández tras confesar su sexualidad: «¿Pedirá perdón?»

Después de que el jueves ‘Sálvame‘ anunciara la boda de Kiko Hernández y Fran Antón no se ha hablado de otra cosa en Telecinco. Tras varios días en silencio y de que se le acusara de haberles engañado con una estrategia de márketing, Kiko reaparecía este martes en el plató y confesaba por fin que estaba enamorado de Fran Antón y que se casarán en septiembre en Melilla. Algo sobre lo que se ha manifestado Amor Romeira.

«Hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino con mis hijas y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo y esa persona se llama Fran Antón», confesaba Kiko Hernández subido al pulpillo y dejando emocionados a todos sus compañeros.

Una confesión muy aplaudida por sus compañeros y también por sus amigos a través de las redes sociales después de que Kiko Hernández y Fran Antón subieran la primera fotografía juntos demostrándose su amor. También a través de las redes sociales se ha manifestado Amor Romeira.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ y colaboradora de ‘Fiesta’ ha querido pronunciarse públicamente sobre este paso al frente de Kiko Hernández. Lo ha hecho después de recordar lo que hizo Kiko en el pasado con varias personas.

«Me encanta que Kiko Hernández viva su amor de manera libre y que sea muy feliz. Pero mi mente me lleva a pensar en esas personas que Kiko humilló, señaló y ridiculizó por ser homosexual. Uno de ellos Rafa «El cura» de GH. ¿Qué pensarán esas personas ahora? ¿Pedirá perdón Kiko ahora?», reflexiona Amor Romeira en su cuenta de Twitter.