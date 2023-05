Una comensal de ‘First Dates’ desata la ira de la gente por lo que llegó a decir a su cita

Un día más, este martes 16 de mayo, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’. En ella se ha vivido una de las decisiones finales más tensas de la temporada, ya que una de las solteras, Claudia, lejos de limitarse a rechazar una segunda cita con Diego, le ha criticado y atacado por su forma física. Algo totalmente fuera de lugar.

Claudia había elegido un look muy sexy para conocer a su cita. Se define como una mujer muy simpática, «muy brasileña y a la vez, muy murciana, una mezcla explosiva», reconoce. Está buscando a un hombre que sea caballero, cariñoso, honesto, pero no le gustan los piropos ni que sean pegajosos ni controladores. Por su parte, Diego es un hombre muy valiente que ha atravesado un cáncer de colon. «Después de 37 quimios y 55 kilos menos, aquí estoy, echándole alegría a la vida que es lo que tengo», aseguraba el soltero.

Nada más ver a Claudia, en lo primero que se ha fijado es en su «personalidad». Y luego se ha sorprendido al conocer que vivían cerca, pues ella lleva muchos años en Murcia y él es de Alicante. Tras las presentaciones de rigor y una vez sentados en la mesa, la soltera ha sentido que era «un hombre guapo, pero el cuerpo no le acompaña».

Claudia le ha dejado claro que «soy una mujer independiente y no me controla ni Dios». Mientras que el alicantino le ha contado que había estado casado, pero que le engañaron y que había aguantado cosas que jamás habría imaginado, por lo que ahora se había vuelto más desconfiado. Por su parte, ella le ha explicado que había tenido dos relaciones largas, y ahora tiene claro que no se conforma con cualquier cosa. Diego no era su tipo de hombre, y no ha parado de repetirle que se había vuelto muy exigente.

Claudia rechaza a Diego por su físico: «Tiene que perder 10 kilos»

El soltero le ha explicado a su cita durante la velada que ha pasado por un proceso de trasformación física en el cual ha perdido la friolera de 55 kilos. Sin embargo, esta impresionante cantidad no le ha servido a Claudia, que todavía le ha pedido que adelgazara más. «No te he visto esta conexión conmigo de quererte mucho. Tienes que empezar a cuidarte un poco más. Lo que tú me has dicho de bajar 10 kilos. Tienes que bajar, tienes que bajar más», le decía Claudia a Diego en la decisión final de ‘First Dates’.

Como era de esperar, a él no le han hecho demasiada gracia estas palabras: «He bajado 55 kilos. Es el físico lo que ha tirado para atrás, el cuerpo no le gusta, lógico. No cuadra una cosa con la otra: quieres buscar un interior y un corazón, pero te fijas en el físico», ha comentado Diego ante los redactores del programa.

Sin embargo, Claudia ha seguido en sus trece: «Tienes una cara guapa, pero tienes que bajar 10 kilos. Quiero que me prometas que te vas a cuidar más. Yo estoy buscando un hombre que se cuide». Ante tales palabras, Diego le ha explicado el grave problema de salud que había padecido: «Yo he pasado un cáncer. Sé lo que he hecho y sé hasta dónde puedo llegar».

La soltera ha justificado su decisión de no querer tener una segunda cita en ese momento, y sí cuando hubiera perdido más peso, «cuando se quiera un poquito más». Pero él ha tenido claro que le estaba rechazado por su físico, y le ha dejado claro que él se quiere y se conoce perfectamente ya que «he pasado un cáncer».

Críticas en masa a la soltera de ‘First Dates’ por rechazar a su cita por su peso

Como era de esperar, esta lamentable actitud de Claudia generó estupor entre los fieles espectadores de ‘First Dates’, quienes criticaron a la soltera a través de Twitter.

#FirstDates16M Diciéndole en directo que adelgace. Se puede ser más imbécil que Claudia, pero vamos, esforzándose mucho. — Dulce C. (@DulceCorcu) May 16, 2023

"Tienes que bajar 10 kilos". Dale, suéltale un Y tu también #firstdates16m — "N" (@nttenrrss) May 16, 2023

Pero de que va la subnormal esta? Ni que ella fuera un pibonaco. Tia, estás gorda y eres muy tonta #FirstDates16m pic.twitter.com/ZYz5NTOQwr — Rajando que es gerundio (@Gracia_Rosa) May 16, 2023

No entiendo nada

Que le pasa a este mozo?

Yo lo veo estupendoooooo cuidateee tú Claudia,baja pecho andaa #FirstDates16M pic.twitter.com/Zwgb6ebMgc — Lola (@lachus77) May 16, 2023

Qué mala persona. Lo mejor que le puede pasar a él es no verla más. Víbora! #FirstDates16M — Varita de Merluza (@GrumeteRachel) May 16, 2023

"Que se cuide más pero yo no me quito ni me pongo nada"

Anda Claudia, vete a la venta del Nabo…#firstdates16m — Anthony 🏴‍☠️🇺🇦 (@Miarma101) May 16, 2023

Qué manera de justificar que Diego no le gusta metiéndose con su físico, y dándole lecciones de cómo cuidarse y cuántos kgs debe bajar #firstdates16m — Lunática (@alalunadvalenci) May 16, 2023