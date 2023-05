Raphael se moja sobre el batacazo de Blanca Paloma en ‘La Roca’ y ahonda en este detalle

Tras la victoria de Suecia con Loreen y la 17ª posición de España con Blanca Paloma, este domingo es día de reflexionar sobre qué pudo pasar para que pese al buen trabajo de nuestra representante y de estar entre las favoritas terminara última en el televoto con solo 5 puntos y se quedara muy por debajo de las expectativas. Sobre ello ha hablado Raphael en su visita a ‘La Roca’.

Así, este domingo, el programa de Nuria Roca ha analizado lo sucedido en Eurovisión. Y su marido, Juan del Val, no tenía reparos en sentenciar la canción con la que Blanca Paloma nos ha representado en Liverpool. «Es una cosa insufrible», llegaba a decir.

Más adelante, aprovechando la visita de Raphael y que el de Linares nos representó en dos ocasiones en Eurovisión, Nuria Roca quería saber su opinión sobre el festival y más concretamente sobre la actuación de Blanca Paloma y su 17ª posición.

«Lo vi. Pero vuelvo a decir lo mismo, es que eso no es la Eurovisión que yo conozco. La Eurovisión que yo conocí por dos veces y que fue un gran éxito para mí era otra cosa. Primero cantábamos todos con la misma orquesta. No llevábamos cada uno nuestra orquesta. Y a todos nos dirigían los mismos», remarcaba de primeras.

La opinión de Raphael sobre Blanca Paloma

Tras ello, Raphael aseguraba que «ahora es un gran espectáculo». «Indudablemente es un gran espectáculo, pero ya no tienen nada que ver las canciones. Es lo que ves. A mí me gusta más lo otro pero es normal que a mí me guste más lo otro porque es más de dar la cara», añadía al respecto.

«Punto y aparte Blanca Paloma estuvo estupenda», recalcaba Raphael. «¿Pero crees que era la canción adecuada para Eurovisión?», le repreguntaba Nuria Roca. «Yo eso no lo sé ni me voy a meter. Pero la señorita canta muy bien. Y bueno quizás la coreografía no era tan espectacular. No lo sé, yo no entiendo de eso», sentenciaba el cantante.