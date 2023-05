«No hay derecho»: Pilar Vidal no tolera lo emitido a traición en ‘Sálvame’ y advierte así al director

No hay duda de que uno de los fichajes que más han conquistado a todos en los últimos tiempos de ‘Sálvame‘ ha sido el de Pilar Vidal. Desde su incorporación al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González, la periodista de ABC no ha dudado en sumarse al show del programa de La fábrica de la tele.

A lo largo de estos últimos meses, Pilar Vidal ha dejado grandes momentazos para la historia del programa ahora que se acaba. Uno de ellos cuando la pillaron durmiéndose en pleno directo. Así como cada vez que la lía cuando conecta por videollamada como cuando llegó a «mandar a la mierda» al director.

Este lunes, ‘Sálvame’ emitía un reportaje de la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres a la que acudieron muchos rostros del programa como Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros o la propia Pilar Vidal así como David Valldeperas, Carlota Corredera o Emma García.

En el vídeo, se podía ver como Pilar Vidal lo dio todo en el baile cantando «Esta si esta no, esta me gusta me la como yo» de Chimo Bayo. «Imágenes inéditas e impactantes» se podía leer en el rótulo que acompañaba al vídeo; mientras se veía a la periodista contenta tras beber «agua con misterio» como bien les gusta decir en ‘Sálvame’.

Tras emitirse las imágenes, Pilar Vidal se mostraba molesta porque se emitieran unas imágenes que supuestamente eran privadas. «No hay derecho«, decía una y otra vez la colaboradora mirando hacia la zona de dirección donde estaba David Valldeperas. «Era la intimidad», se quejaba la periodista.

«Deja de ponerme en la noche. David te voy a matar«, insistía Pilar Vidal al ver cómo el programa volvía a poner sus imágenes dándolo todo en la fiesta posterior. «Si esto es maravilloso Pilar», le decía Lydia Lozano. «Pero son imágenes de un baile privado», volvía a decir la colaboradora.

Del ‘zasca’ al piropo de Matamoros a Pilar Vidal

Después era Kiko Matamoros el que le recriminaba no saber para que programa trabaja. «Se va a acabar el programa y todavía no sabe donde trabajas. Nos echas y todavía no te has enterado de donde nos echan», le decía Matamoros mientras Belén contaba lo que no se veía en las imágenes y es que Pilar Vidal se subió a la zona de los DJ.

«Hay que decir que Pilar ha llegado tarde a nuestras vidas pero ha sido un descubrimiento. Eres una tía maravillosa», le decía Kiko Matamoros después. «Es el alma de todas las fiestas, tiene una capacidad de coger el micrófono y liarla y todo el mundo arriba. Y además es una maravilla de persona», apostillaba Terelu emocionando a la colaboradora.