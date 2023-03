Adela González hace esta pregunta a Pilar Vidal en ‘Sálvame’ y se lía gorda: «Vete a la mierda»

Pilar Vidal soltaba un improperio en pleno directo en ‘Sálvame’ cuando Adela González le hacía una pregunta.

‘Sálvame’ se ha hecho eco este jueves de las noticias que apuntan a que Boris Izaguirre y Tamara Falcó han roto su amistad después de las críticas que hizo el venezolano a las palabras que soltó la hija de Isabel Preysler sobre el colectivo homosexual. Para hablar del tema el programa presentado por Adela González conectaba con Pilar Vidal.

Así, ‘Sálvame’ arrancaba el programa hablando de esta ruptura entre dos amigos y David Valldeperas proponía a Terelu Campos que fuera hasta casa de uno de los protagonistas pues era amigo suyo. Así, la presentadora se desplazaba hasta la casa de Boris Izaguirre pero no conseguía hablar con él pues estaba fuera de casa.

Tras ello, ‘Sálvame’ conectaba en directo con Pilar Vidal, gran amiga de Tamara Falcó para conocer su visión sobre esta ruptura de amistad entre la hija de Isabel Preysler y Boris Izaguirre. «Conectamos con la gran Pilar Vidal. ¿Sabes si Boris está invitado a la boda de Tamara Falcó?», le preguntaba Adela González a la colaboradora. «No lo sé, yo todavía no sé quién está invitado y quién no», respondía de primeras Pilar Vidal.

«Pero conociendo como es Tamara y como está intentando hacer todo, ella todavía no tiene las invitaciones. La felicitación que mandó en Navidad era preciosa, ella no va a invitar por WhatsApp, hará algo a la altura», defendía Pilar Vidal. «Pero una cosa es que no tenga las invitaciones físicas, pero ella ya sabrá a quién va a invitar», le replicaba Adela González. «Pero yo no le he preguntado la verdad, no le he preguntado quién va a ir», aclaraba la colaboradora.

Después, Pilar Vidal daba la razón a lo que había dicho Kiko Matamoros de que si es verdad que Isabel Preysler está enfadada con Boris Izaguirre es difícil que el venezolano vaya a su boda. «¿Pero tu sabes Pilar si ha habido algún tipo de acercamiento entre Isabel y Boris?», insistía Adela. Y justo en ese momento se escuchaba a Pilar Vidal diciendo «¡Vete a la mierda!».

«Es una jugarreta por parte del director»

La reacción de Adela González al improperio de Pilar Vidal en ‘Sálvame’

Un improperio que dejaba descolocada a Adela González, cuya cara era un poema, y al resto de colaboradores. «¿Vete a la mierda?», se preguntaba la presentadora al escuchar lo que había dicho Pilar Vidal. «Pero qué confianza se está tomando esta chica. Qué feo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que vete a la mierda? ¡Corta la conexión!», comentaba Kiko Matamoros mientras el resto de colaboradores no paraban de reírse.

Por su parte, Pilar Vidal se excusaba dejando claro que no se lo había dicho a ella sino al director por lo que le había dicho por el pinganillo. «Déjame que me explique. Me parece una jugarreta muy mala por parte de Alberto, el director. Porque me ha dicho por pre escucha que tenía algo en el pelo, él sabía que yo le iba a contestar mal y se ha oído en directo, de Alberto no me lo esperaba», se justificaba ella.

«¿Pero tu sabes que en televisión es todo en directo, no se corta y luego se habla?. Estamos en directo y todo lo que dices se escucha», le contestaba Adela González. «Alberto es un bicho, ya sé que no puedo confiar en él», terminaba diciendo Pilar Vidal provocando una auténtica revolución en el plató.

Unas explicaciones que no convencían nada a Kiko Matamoros. «En quien no se puede confiar es en ti porque eres una mala colaboradora. ¿Te crees que los demás no escuchamos cositas por el pinganillo y no decimos a la presentadora ‘vete a la mierda’?», le espetaba el colaborador a su compañera. «Hay que contenerse Pilar, muy mal», insistía él. «A partir de ahora me contendré, iba a dar una exclusiva y ahora no la doy», sentenciaba ella. «Oye vete a la mierda si no quieres dar una exclusiva, no la des», añadía Matamoros.