Lo sucedido después en ‘Sálvame’ con Raquel Bollo tras paralizar la emisión en Telecinco

Final explosivo el que ha tenido ‘Sálvame‘ este martes a causa del brote que ha protagonizado Raquel Bollo en los pasillos de Telecinco. La colaboradora ha interrumpido los minutos finales del programa a voz en grito y tachando a los directores y a los colaboradores de «maltratadores» y «sinvergüenzas«.

La explicación a semejante escena reside en la invitada que el magacín ha sentado esta tarde en el plató. Después de 14 años, Rocío Cortés, hija de Chiquetete, ha aceptado acudir al programa para defender a su padre, culpar a Raquel de su distanciamiento con sus hermanos Manuel y Alma y hablar de éstos en unos términos poco agradables.

Al enterarse de ello y toparse con Rocío en las instalaciones de Mediaset, Raquel Bollo ha formado un verdadero escándalo. «Sois unos sinvergüenzas todos. Quince años dando aquí el callo», empezaba gritando mientras, sin temor a las consecuencias, se saltaba completamente el código ético impuesto por la nueva dirección de la compañía nombrando a Rocío Carrasco y utilizando su nombre para defenderse: «Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo gente, sinvergüenzas. Que no me habéis dejado cerrar el capítulo en la vida».

«¿Queríais espectáculo? Pues sí, pero las demandas siguen, que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me defiendo en los juzgados porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho», les ha acusado al tiempo que, totalmente atorada, ha embestido sin piedad contra la cadena: «Me da igual Telecinco y su puta madre. Ya está bien. Que habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis. Venga Telecinco, que os saltáis todo».

Terelu Campos se revuelve en ‘Sálvame’ tras el brote de Raquel Bollo

En ese instante, los realizadores de ‘Sálvame’ cortaban repentinamente la señal de los pasillos donde se estaba produciendo todo y pinchaban la imagen del plató vacío. Además, bajaban los micrófonos para que no se continuara escuchando semejante escena.

De esta forma tan sumamente abrupta ha acabado ‘Sálvame’ y se ha dado paso al concurso ’25 palabras’, dejando así a los espectadores con la miel en los labios y con ganas de saber más sobre este bochornoso episodio. Las consecuencias del mismo han tenido continuidad en Mitele Plus y se ha podido saber lo que ha ocurrido gracias al vídeo que ha colgado la usuaria @marygh2 en su cuenta de Twitter.

En dicho vídeo se ve a Adela González ya en el plató descompuesta y la entrada de Terelu Campos, que también ha recibido los ataques de Raquel al reprocharle que no haya dado la cara por ella. «Yo no lo voy a aguantar. Conmigo no lo va a pagar. Ni media. Ahora resulta que llevo yo toda la tarde diciendo a Rocío que si de verdad cree que Raquel es la culpable de todo esto y que ahora diga eso», ha lamentado visiblemente indignada.

«Anda ya, conmigo no, conmigo no. Que he dado mucho la cara y ahora me siento una gilipuertas por dar la cara por quien a lo mejor no lo merece. Ya está bien», ha sentenciado Terelu para acabar zanjando el tema.