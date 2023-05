Linchan a Gloria Camila por «humillar» a una empleada del hogar y su rectificación la lía más

Gloria Camila ha vuelto a convertirse en blanco de todas las críticas, pese a sus intentos de mantenerse alejada del foco mediático. Y es que la hija de José Ortega Cano, que es muy dada a hacer partícipes a sus seguidores de Instagram de lo que hace en su día a día, ha compartido un vídeo que no ha tardado en viralizarse en redes sociales.

En él, la exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘Pesadilla en el Paraíso’ grababa a Marina, su empleada del hogar, recogiendo las heces de su perro. «¿Qué tal el tacto?», preguntaba Gloria Camila al tiempo que su asistenta se agachaba con una bolsa. Tras lo cual le preguntaba: «¿Están calentitas?». Pero no contenta con eso, la joven le señaló dos heces más: «Muy bien Marina. Ahí tienes dos más. De nada, todo sea por ayudarte», comentaba, entre risas.

Como era de esperar, las críticas a Gloria Camila no se hacían esperar. Muchos eran los que la tildaban de «clasista»: «No aplaudimos la poco educación y el trato indigno», escribía un usuario de Twitter. Mientras que otro añadía: «La humilla y encima se ríe de ella».

La clasista de Gloria Camila subiendo una storie donde graba a Marina recogiendo la mierda del perro ,la humilla y encima se ríe de ella.

Menuda mierda de persona es esta NiNI. pic.twitter.com/QVfgHgWcsK — Marialuisa1995 (@Marialuisa19851) May 18, 2023

Ya ha demostrado con creces que es una auténtica MIERDA de persona. #yoveosálvame #APOYOROCIO18M #SalvameNoSeToca pic.twitter.com/XpcuGvR5Ps — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) May 18, 2023

Las gracias de Gloria Camila suelen ser siempre del mismo estilo…riéndose de Marina, riéndose de Ana María Aldón (le llamaba la Chusa junto a su tía Rocío Flores) y se burlaba de ella porque trabajaba en una frutería.

Gloria Camila, cielo, el problema es que (además de ser un humor humillante) no ves que esos videos que tenéis de coña SIEMPRE eres tú la que se ríe de ella. #freemarina#lodemarinanoestápagado pic.twitter.com/1WaX6h0wFi — Salseo (@Planetasalseo) May 19, 2023

Si fue horroroso el video de Gloria Camila riéndose de Marina mientras recogía las cacas y lamentable su posterior "comunicado", el video que vais a ver no tiene calificativos. Sólo os remitiré a la película Los Santos Inocentes. Qué vergüenza tan grande.https://t.co/kNzRoXE9Gy pic.twitter.com/XYdIZGYgge — Salseo (@Planetasalseo) May 19, 2023

3° Marina le da una lección de clase y ella vuelve a demostrar no tenerla con lo de "luego le subimos el sueldo". pic.twitter.com/4T0TBUBfX7 — Miss Riesgo (@missdelriesgo) May 19, 2023

¡Y es un vídeo para decir que la respeta! 🤦🏻‍♀️#gloriacamila @Lecturas pic.twitter.com/c6Mpq4N0EF — Carolina del Hierro (@CarolinaFerret6) May 19, 2023

Acabo de ver por aquí el vídeo de Gloria Camila humillando a la señora que trabaja en su casa y no sé qué decir. Tiene un perro para que otra persona recoja la 💩 y lo graba para humillarla, pero luego si la criticas dirá que la atacan y que está muy mal. Menuda sinvergüenza. — CANARION (@ElCanarionaso_) May 18, 2023

Estoy muy cabreado y me parece vergonzoso el vídeo que ha subido Gloria Camila en Instagram humillando y riendose de su empleada del hogar como si fuera una basura como recogía la mierda de su perro



Demostrando lo clasista y los nulos valores que tiene como persona — 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 ☪ (@Caballa4K) May 18, 2023

La respuesta de Gloria Camila ante las críticas recibidas

Tras el aluvión de críticas recibidas en redes sociales, Gloria Camila salía a justificarse a través de su perfil de Instagram. «He flipado un poco por la fiel tan fina que tienen algunas personas. Jamás me reiría de Marina ni de nadie y menos que recoge la caca de un/su perro. Marina y yo tenemos una relación de 16 años, ambas nos conocemos a la perfección y tenemos vídeos de coña. He recogido 800 cacas de Aza, de Turrón… (…) Ojalá os tomaseis otras cosas que son peores con el mismo ímpetu que esto», escribía en la citada red social. Acto seguido, publicaba un nuevo vídeo de Marina en el que ésta aseguraba que no se había sentido mal por el vídeo.