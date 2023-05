La impactante foto de Pablo Motos tras ser operado de urgencia: «¡Vaya susto!»

Gran susto el que se ha llevado Pablo Motos en las últimas horas. El presentador de ‘El Hormiguero‘ ha querido compartir con sus seguidores de Instagram que ha tenido que ser operado de urgencia tras romperse uno de los músculos del cuerpo.

Pese a todo, parece que todo ha ido bien, y este contratiempo no le afectará a su trabajo. Así, el propio Pablo Motos ha querido dejar claro que este lunes estará al frente de su programa en Antena 3. Y será allí donde explique todo lo que le ha sucedido y cómo se encuentra.

«Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia«, confiesa en el post que ha compartido en Instagram junto a una fotografía en la que aparece con el brazo vendado, en ropa interior y con la bata que ponen a cualquier enfermo en un hospital.

La sorprendente fotografía de Pablo Motos desde el hospital

Pero lo más impactante de esta fotografía es que Pablo Motos ha querido colocarse ese batín como si de la capa de Superman se tratara. Además no duda en apretar y mostrar su cuerpo para demostrar lo en forma que está. «Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama Supermanco», apostilla con cierta ironía.

«Esta noche os cuento todo. ¡Vaya susto!«, concluye dejando claro que este lunes contará todo con pelos y señales en ‘El Hormiguero’, antes de entrevistar a la influencer Marta Díaz.

Cabe recordar que Pablo Motos ya tiene experiencia presentando en cabestrillo. Fue en 2020 cuando el presentador aparecía de la misma forma tras tener que ser operado del hombro. Por aquellas, al igual que ocurrirá este lunes, el presentador murciano no quiso faltar a su cita con los espectadores de Antena 3.