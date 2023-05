La tremenda provocación de ‘Sálvame’ a Ana Rosa que abre un cisma: «Me parece una putada»

La vuelta de Jesulín de Ubrique a Telecinco como invitado de ‘Mi casa es la tuya’ está dando mucho que hablar. Más allá de la reacción de Belén Esteban, que se está mostrando muy dura con él por seguir haciendo de menos a su hija Andrea; el programa ha querido saber qué supone la vuelta del torero a la cadena de Mediaset.

«Hemos querido consultar con un experto en televisión sobre qué opina del regreso de Jesulín a Telecinco. Muy atentos a lo que nos ha dicho», destacaba Adela González al dar paso a un vídeo en el que se veía la opinión de Carlos Otero, guionista de ‘MasterChef’ y a la vez colaborador de Divinity.

Así, en el vídeo de ‘Sálvame‘, el periodista recordaba como Jesulín de Ubrique ya era una estrella en Telecinco antes de que Belén Esteban se convirtiera en personaje. «Jesulín ha vertebrado la programación y los contenidos de Telecinco mucho antes de la aparición de Belén Esteban», destacaba el guionista. «Por todo eso, desde Telecinco bien se le podría homenajear, o agradecer de alguna manera rendir tributo por todo lo que Jesulín como profesional y como personaje ha dado», añadía.

Y dicho y hecho, ‘Sálvame’ le tomaba la palabra a Carlos Otero y proponía uno de sus habituales juegos. Así, Adela González, María Patiño y todos los colaboradores, incluida Belén Esteban salían al pasillo de Telecinco donde están colgados los cuadros de presentadores y estrellas de la cadena como la propia Belén Esteban.

Allí, ‘Sálvame’ proponía a la audiencia una pregunta: ¿Se merece Jesulín de Ubrique ocupar un hueco en el pasillo de las vanidades junto al resto de estrellas de Mediaset? «Es el público el que lo decidirá a través de una encuesta en la web», anunciaban las presentadoras.

«Me parece una putada que quiten el cuadro de Ana Rosa»

Pero antes, María Patiño quería saber qué opinaba Belén Esteban. Y la colaboradora de ‘Sálvame’ no se cortaba nada al cuestionar al programa lo que estaba haciendo y además quitando el cuadro de toda una estrella como Ana Rosa Quintana. «A mí me parece una putada que quiten el cuadro de Ana Rosa para poner a Jesulín de Ubrique«, soltaba.

«No, a Ana Rosa no. Si acaso me quitan a mí», le replicaba María Patiño. Pero Belén Esteban no se daba por vencida en su crítica a ‘Sálvame’. «No, perdona. Yo no estaba aquí y aquí estaba la gran presentadora Ana Rosa Quintana. Pero yo respeto que si hay que colgar una foto de Jesús ole».

El cabreo de Belén Esteban que abre un cisma en ‘Sálvame’

Finalmente, María Patiño aseguraba que «Ana Rosa va a volver a su sitio». Mientras que Adela González explicaba que todo se había hecho así por comodidad. «Esto ha sido una escenografía porque nos pillaba más cerca del plató, ya está», concluía la presentadora de ‘Sálvame’.

Pero además, Belén Esteban no aguantaba más y explotaba a gritos contra ‘Sálvame’ por lo que estaban haciendo. «Me parecen muy fuertes muchas cosas que hace el programa. Me parece una provocación que se hagan estas cosas y luego me digan que me tranquilice. ¡Es muy fuerte!», se quejaba la colaboradora.