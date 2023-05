Gran indignación con ‘Sálvame’ por engañar al cebar un falso pelotazo: «Así os va»

‘Sálvame’ volvía a cebar un contenido este martes para mantener a su audiencia pegada a la pantalla hasta el final del programa. Así, el programa vendía que tenían una información de última hora que afectaba a uno de los colaboradores del plató y que podía ser «el pelotazo de 2023».

«Existe una noticia de alcance que tiene a toda la redacción totalmente volcada. Es una información que todas las cadenas de televisión de este país, las redacciones de prensa escrita y digitales van a querer hacerse eco de ella. Es una información de ultimísima hora que si se confirma estaremos hablando muchos, muchos días de ello», remarcaba Mayte Ametlla desde la redacción de ‘Sálvame’.

Tras escuchar a Mayte Ametlla, todos los colaboradores de ‘Sálvame’ se quedaban sorprendidos y muy nerviosos. «En estos momentos se podría hablar en todas las redacciones, empieza a haber rumores en Twitter y estamos pendientes de que no salga, porque queremos darla nosotros», insistía la guionista y redactora de ‘Sálvame’ asegurando que sería a las 18:50 horas cuando se sabía de que se trataba. «Vamos a salir en la BBC», se escuchaba decir a Belén Esteban.

«Les aseguro que si se puede confirmar esta noticia no es cualquier cosa, se lo podemos asegurar. Es algo que va a correr como la pólvora por todas las redacciones de medios de comunicación», insistía Terelu Campos sin dar más detalles.

Poco después, Mayte Ametlla aseguraba que la noticia era de tal impacto que finalmente lo anunciarían a las 18:30 horas. Pero llegado el momento, ‘Sálvame’ siguió con su escaleta y no cumplía con lo anunciado. «Son las 18:45 y a las 18:30 dábamos el bombazo. Ya nos pasamos de hora», se quejaba Belén Esteban.

El «pelotazo» era una broma a Belén Esteban

Finalmente, cuando quedaban 10 minutos de programa en Telecinco se desvelaba de qué se trataba. Y una vez más el «pelotazo» se quedaba en nada. Y es que todo se trataba de una broma que Alberto Díaz, el director de ‘Sálvame’ le había gastado a Belén Esteban haciéndola creer que la delegación española de Eurovisión la quería para actuar en Liverpool con motivo del certamen europeo.

«¿Era una broma? Pues me ha jodido, porque me lo había creído y me había hecho ilusiones. ¿Esto era el pelotazo?», se preguntaba Belén Esteban al ver como su director se partía de risa al dar paso al vídeo.

LA BROMA QUE LE HAN HECHO A BELÉN HACIÉNDOLE CREER QUE IBA A IR A EUROVISIÓN A CANTAR EN LIVERPOOL. Chillo pic.twitter.com/CtREttOmKe — 🔻🏳️‍🌈🦋terelucam (@quevuelvaot) May 2, 2023

Lluvia de críticas a ‘Sálvame’ por su engaño

Tras emitirse la broma que le había gastado ‘Sálvame’ a Belén Esteban eran muchos los espectadores que volvían a arremeter contra el espacio de La fábrica de la tele por engañar con un supuesto «pelotazo».

«¿Cuando «una bomba» de Sálvame ha sido realmente una bomba? No sé si piensan que sus televidentes son estúpidos pero ya resultan ridículos. Su credibilidad es menos que cero», escribía un usuario. «¿Y ese es el bombazo? Una vez más engañando a la audiencia. Cada vez peor»

Pues va a ser que el bombazo resultó ser una broma a Belén sobre Eurovisión 😪 #YoVeoSálvame https://t.co/K2kMEctpXI — NG x ꜱᴀʟᴠᴀᴍᴇ (@nearestgossip) May 2, 2023

¿Cuando "una bomba" de Sálvame ha sido realmente una bomba? No sé si piensan que sus televidentes son estúpidos pero ya resultan ridículos. Su credibilidad es menos que cero #yoveosalvame — Hectorfab ♥️🧡💜 (@Hector99886167) May 2, 2023

#yoveosalvame

Y ese es el BOMBAZO ?? Menuda vergüenza, una vez más engañando a la audiencia ….. cada vez a peor 🤮🤮🤮🤮🤮🤮#YoMeRebelo2M — Crislo75 (@crislo75) May 2, 2023

Éste es el Pelotazo del 2023 que teníais que dar, una broma? Asquerosos. Así os va de audiencia #yoveosalvame — Obi One (@ObiOne65731278) May 2, 2023