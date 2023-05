El revés que la dirección de ‘Supervivientes’ comunica a Manuel Cortés sobre su futuro

Manuel Cortés está viviendo uno de sus momentos más amargos de su paso por ‘Supervivientes 2023‘. El pasado domingo, la organización tuvo que desalojar al concursante por problemas intestinales. Durante varios días ha estado en observación y sometiéndose a numerosas pruebas que pusieron en jaque su continuidad en el reality. Contra todo pronóstico, el joven ha sacado fuerzas y ha podido reinciporarse a la convivencia.

Al menos así se ha anunciado al comienzo de la decimotercera gala del concurso. Aunque en un primer momento Manuel Cortés ha vuelto a ‘La Palapa’, el hijo de Raquel Bollo no ha podido seguir el ritmo del programa y ha tenido que abandonar dicho espacio en numerosas ocasiones durante el directo. Un hecho que ha alertado y que ha movilizado a la organización de ‘Supervivientes 2023’.

De hecho, los máximos responsables del reality le han hecho llegar una firme determinación sobre su concurso a través de Laura Madrueño. En un momento determinado, la presentadora se ha dirigido a Manuel para comentarle: «Manuel, ahora tengo que hablar contigo porque una vez más has recibido el apoyo del público, has sido salvado al igual que tu compañero Artur».

La continuidad de Manuel Cortés en ‘Supervivientes 2023’, en jaque

En la misma línea, Laura ha indicado: «Como han visto los espectadores, a lo largo de esta gala has tenido que abandonar varias veces ‘La Palapa’ porque todavía no te encuentras bien del todo». Precisamente por ello, Laura Madrueño le ha comunicado a Manuel Cortés la decisión del equipo médico sobre su continuidad. «El equipo médico necesita seguir analizando todo lo que te ocurre. Para tomar una determinación o decisión de si continuas o no en el concurso. Te voy a pedir que dejes ‘La Palapa'».

Una vez anunciada esta decisión, la comunicadora le ha pedido que repartiese el punto del que dispone durante las nominaciones. El joven ha decidido entregárselo a Jonan Wiergo. Finalmente y antes de que abandonase ‘La Palapa’, Carlos Sobera ha querido enviarle ánimos: «Manuel espero verte enseguida eh. Ánimo que vas a poder superarlo con toda seguridad. Un abrazo fuerte, enseguida nos vemos».