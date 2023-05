Jonan Wiergo toma esta definitiva decisión sobre su continuidad en ‘Supervivientes’

Hace tan solo unos días Jonan Wiergo ponía contra las cuerdas al equipo de ‘Supervivientes 2023‘. El concursante sorprendía a sus compañeros con su bajón anímico y su intención de abandonar. De hecho, la decisión de Jonan parece ser firme debido al aislamiento al que le ha sometido la organización hasta que determinase si su decisión es firme o no.

Nada más comenzar la gala, Laura Madrueño ha compartido el estado de Jonan Wiergo con unas palabras que han evidenciado su marcha. «Estamos un poco apenados porque parece que ha tomado la decisión de abandonar y que no va a volver vuelta atrás», ha expuesto la presentadora. Poco después, cuando Sobera ha conectado con el todavía concursante, éste ha vuelto a reafirmarse.

«Ahora mismo feliz porque creo que he tomado la decisión correcta. Evidentemente me siento mal por toda la gente que me ha apoyado. No puedo más, Carlos. Estoy saturado mentalmente«, ha comenzado diciendo. Sobre lo que le ha hecho pedir su abandono, el joven ha apuntado: «Ha sido un cúmulo de mil situaciones, de semana tras semana que me he planteado el irme de aquí. Han pensado mil veces en irme y al final he luchado todo lo que he podido hasta llegar a estar orgulloso de mí. Al final tengo que priorizarme a mí, tengo que priorizar mi salud mental. No estoy bien y prefiero irme orgulloso de lo que he hecho y ya está».

De igual manera, el superviviente no se ha olvidado de sus compañeros y el apoyo, ahora insuficiente, que le han brindado.»Tengo mucho apoyo de mis compañeros, son increíbles, me han ayudado una barbaridad y han sido las personas que han hecho que no me vaya de aquí antes… Me han visto llorar muchas noches sin cámaras, me he despertado y me he tapado con el saco para llorar», ha destacado.

En ese momento, Carlos Sobera ha tomado el turno de palabra para mandarle un serio mensaje a Jonan Wiergo»Queda muy poquito para acabar. Tú has hecho lo más difícil y lo más complicado hasta ahora… Faltando tan poco como falta para que acabe ‘Supervivientes 2023’ yo creo que te va a suponer mayor frustración y dolor con el tiempo que alegría o felicidad ahora por abandonar. Es que has hecho mucho y queda muy poco, muy poco. Te lo digo con toda sinceridad».

«Te lo agradezco mil. Valoro mil tus palabras. Sé que para la gente es un show, pero no han visto la parte en la que yo estoy muy mal. De lo último queda muy poquito, pero yo si me quedo no soy feliz y yo necesito volver a sonreír y a vivir. Lo siento de verdad«, ha reaccionado Jonan Wiergo. Finalmente, el presentador ha confirmado su abandono: «Sabemos que la decisión ya está tomada por tu parte, ya es firme«.

Jonan: "Sé que para la gente igual es un shock pero no han visto una parte en la que yo he estado muy mal"



Cuando parecía que todo apuntaba al abandono de Jonan Wiergo, todo ha cambiado. En concreto, una llamada de sus amigos han conseguido insuflarle los ánimos suficientes para que el joven recule y vuelva a la convivencia. «Después de hablar con ellos me dan ganas de volver a meterme en la playa», ha reconocido. Por su parte, Carlos Sobera le ha propuesto tomarse un tiempo para pensarlo:»Creo que lo que necesitas es un poquito de tranquilidad. Hagamos lo siguiente si te parece. Nos tomamos un tiempecito, muy poco, unos minutos»

Jonan Wiergo recula in extremis con su abandono

Dicho y hecho, Jonan Wiergo ha entrado en ‘La Palapa’ donde no ha dudado en agradecer la llamada de sus amigos. De igual manera, el concursante ha anunciado: «Me ha dolido mucho escuchar cómo ha llorado Alma y Adara cuando me fui. Tengo una ideología y una mente muy fuerte, a pesar de que me esté fallando ahora mismo. Nunca he dejado a unas amigas llorar así que quiero dormir con vosotras». Unas palabras con las que oficializaba su permanencia en el reality. «No sabes Jonan lo que nos alegramos de que te quedes, lo buena noticia que es», ha reaccionado Sobera.