El polémico invitado bomba del ‘Deluxe’ con el que se busca dar mucho que hablar

No hay duda de que la trama de Ginés Corregüela y Yaiza Martín se ha convertido en un auténtico filón para Telecinco. Las audiencias de ‘Supervivientes’ no paran de crecer día a día desde que Yaiza Martín fuera expulsada disciplinariamente y de que Ginés fuera expulsado la semana pasada. Pero no solo las de ‘Supervivientes’ también las del ‘Deluxe’.

Y es que en las últimas semanas, con la entrevista de Yaiza Martín y su posterior polígrafo, ‘Viernes Deluxe‘ ha anotado sus máximos de temporada con un 13,3% y 1.247.000 y un 14,4% y 1.342.000 espectadores respectivamente.

Por ello, no era de extrañar que ‘Viernes Deluxe’ quisiera seguir estirando el chicle y aprovechara para llevar a Ginés Corregüela al programa. Más después de que el propio ex-concursante de ‘Supervivientes’ jugara con hacerse el polígrafo él también.

Ginés Corregüela será el invitado estrella de ‘Viernes Deluxe’

Dicho y hecho. Adela González y María Patiño han anunciado este jueves en ‘Sálvame’ que Ginés Corregüela será el invitado estrella del programa nocturno de Telecinco esta semana. De este modo, el rey de los bocadillos XXL se enfrentará a las preguntas de los colaboradores que han sido muy críticos con él y con Yaiza estas semanas.

Así, Ginés Corregüela podrá contestar en el ‘Deluxe’ a todo lo que ha pasado en España mientras él estaba en Honduras. Todo lo que han dicho su ex mujer Isabel y sus hijas Miriam y Laura, todo lo que ha hecho Yaiza tanto antes como después de participar en ‘Supervivientes’ y todos los testimonios que han salido contra Yaiza.