El inequívoco gesto de Alessandro Lequio hacia Ana Obregón en mitad de ‘El Programa de AR’

Alessandro Lequio se ha mostrado combativo con Shakira en ‘El programa de Ana Rosa‘ después de que sorprendiese a todos con su nuevo tema, ‘Acróstico’, donde sus hijos se han convertido en los auténticos protagonistas apareciendo junto a ella cantando y tocando el piano. Desde entonces, se está elucubrando sobre si Gerard Piqué, que al parecer se habría enterado al mismo tiempo que todo el mundo, va a emprender algún tipo de acción legal.

«La información que tengo es que no va a haber denuncia por parte de Piqué. En estos momentos, la prioridad es la paz de los niños y la paz familiar. Y vamos a ver, que aquí no ha pasado nada, que estamos acostumbrados a que los saque papá. En su momento sacó al hijo mayor en Twitch», ha apuntado en primer lugar la periodista Paloma Barrientos.

«¿Te parece que es lo mismo y que es el mismo contexto?», le ha rebatido Patricia Pardo. «Que no son mis hijos, con lo cual, como no son mis hijos, allá lo que hagan los padres. Yo no me tengo que responsabilizar de los hijos ajenos ni de los trajes de novia ajenos (indirecta por la polémica con Tamara Falcó). Lo que te estoy diciendo y lo que me comentan es que no va a haber ninguna demanda. Y yo creo que él sí estaba avisado», ha insistido la colaboradora.

Alessandro Lequio: «Gracias a Ana Obregón los hijos de los famosos tienen derecho a una intimidad de la que antes no disfrutaban»

El debate se acaloraba cuando entraba en escena Alessandro Lequio, que se pronunciaba muy duramente contra la popular cantante colombiana. «Molesto tiene que estar porque el vídeo tiene muy mala leche», ha sentenciado en primera instancia. Acto seguido, y sin esperarse, ha hecho un guiño a Ana Obregón respecto al derecho a la intimidad de los menores.

«Mirad, hoy en día, y en parte gracias a Ana Obregón, los hijos de los famosos tienen derecho a una intimidad de la que antes no disfrutaban», ha soltado el conde en referencia aquella batalla que la bióloga lideró junto a otras famosas como Eugenia Martínez de Irujo o Isabel Gemio para conseguir que el rostro de los hijos de los famosos se pixelara en televisión y en las revistas.

«Y esa obligación de proteger al menor afecta también a los padres», ha añadido muy tajante Alessandro Lequio. Unas palabras que, después de nombrar de ese modo a su exmujer, han resultado paradójicas teniendo en cuenta el grado de exposición que Obregón ha hecho de su hija-nieta Ana Sandra Lequio tanto en redes como en su revista de cabecera.

«Evidentemente, un padre o una madre puede hacer lo que quiera con sus hijos, pero no es coherente que una madre utilice a sus hijos para vender un vídeo y luego nos obligue a los medios a pixelarlos. No es coherente que una madre reclame intimidad para sus hijos y luego los muestre de esta manera en un vídeo», ha proseguido el tertuliano en su intervención contra Shakira.

Y, de hecho, no se ha frenado ahí, pues, para rematar su sentencia, Alessandro Lequio se ha fijado en un detalle de ese videoclip de la discordia: «El video tiene una mala leche empezando por los juguetes que aparecen. Hay equipación de beisbol y baloncesto pero no de futbol. Todo tiene un significado para herir al padre de esas criaturas. Aquí parece que no existe el padre. Y no solo ha hecho este vídeo, los llevó a un plató de televisión de Estados Unidos».