Desvelan los kilos que ha perdido Jaime Nava en ‘Supervivientes’ y la cifra es de récord

Jaime Nava, el último concursante expulsado de ‘Supervivientes 2023‘, ha tenido que enfrentarse al espejo. Después de casi 80 días de convivencia en los Cayos Cochinos, el superviviente ha tenido que hacerse poco a poco a su nueva normalidad. Una nueva vida que pasa por tener que verse en el espejo y constatar la asombrosa cantidad de kilos perdidos.

Tal y como se ha podido ver en el vídeo emitido, Jaime Nava ha hecho frente al espejo exclamando: «¿Quién es este? ¡Por favor!». Tras el impacto inicial por ver su gran cambio, Jaime Nava se ha atrevido a aventurar el número de kilos que habría perdido durante su paso por el reality.

El superviviente ha asegurado haber perdido 17 kilos. Poco después se despejaba la incógnita puesto que la organización le ha confirmado que ha perdido 18,3 kilos. Cabe recordar que es el récord de la edición puesto que, hasta el momento lo ostentaba Ginés Corregüela con 18,2 kilos perdidos.

Después de emitir el vídeo, Jaime Nava ha querido poner énfasis en el radical cambio de imagen. «Lo del espejo no sé lo que fue. Te juro, os juro por lo que más quiero en este mundo… que no sabéis el impacto que es verte en un espejo después de tres meses porque tú no eres consciente. Dices, habré cambiado y tal, pero es un impacto terrible. Me vi muy cambiado. Nunca me he visto así», ha comenzado diciendo el exconcursante.

En la misma línea, el superviviente ha asegurado verse «un poco castigado». De igual manera, sobre su peso actual, Jaime Nava ha asegurado: «No peso eso desde que tengo doce años».