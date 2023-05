Amador Mohedano no puede reprimirse esta opinión sobre el adiós de ‘Sálvame’ y es demoledora

El próximo 23 de junio ‘Sálvame’ pondrá fin a catorce años de exitosa emisión en Telecinco. Una fecha que no ha sido escogida al azar, pues coincide con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez. Sobre la cancelación del programa se ha pronunciado uno de sus más acérrimos enemigos, Amador Mohedano.

Aunque el hermano de Rocío Jurado ha sido muy crítico con el programa que, según él, tanto daño le ha hecho a su familia, también hay que recordar que ha acudido en varias ocasiones, tanto a ‘Sálvame’ como al ‘Deluxe’. «La audiencia que han tenido es porque hay un público que le gusta escuchar ese canallerio. Le gusta saber que a uno le ha parado la guardia civil, por ejemplo. Todas esas cosas, que muchas las inventan, porque de mí han inventado…», ha empezado diciendo en el canal de YouTube Cadena Juanjo Vlog, donde interviene con asiduidad.

«Yo en mi casa he llegado a pegar chillidos, que es que se me quitaban hasta las ganas de comer y todo de las cosas que yo escuchaba. Cuando he podido he ido a dar un poquito por el saco, pero la gente ya está mentalizada de esas cosas porque les gusta el morbo. Si no llega a existir ese canallerio, no hubieran llegado hasta ahí», proseguía Amador Mohedano.

Amador Mohedano, durísimo con Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Sobre su sobrina, Rocío Carrasco, el padre de Chayo Mohedano cree que «el que siembra, recoge, y nosotros hemos sembrado cariño para toda la gente. No hemos sido santos, pero siempre hemos notado un cariño muy grande por parte de todos».

Por otro lado, Amador Mohedano aseguró en el citado canal de YouTube que tiene motivos suficientes para demandar a muchos periodistas, y ha explicado la razón por la que no lo hace. Y es que, según él, en estos momentos no tiene la capacidad económica suficiente como para asumir los gastos de un abogado. También ha dejado claro que, si se pusiera a interponer denuncias, Fidel Albiac saldría salpicado.

Y es que, según Amador, el marido de su sobrina hace llamadas a directores de programas para quitar o poner contenidos. Sin embargo, de momento no dará el paso al no poder asumir los gastos del proceso judicial: «Si tuviera dinero pondría demandas por todo. Yo tengo mis apuntes y mis cosas y si en algún momento puedo claro que voy a demandar. Hoy en día coges al abogado y le dices tira para adelante».

Además, reconoce, sin ningún tipo de pudor, que odia a Fidel Alciac, e incluso a su sobrina: «No soy de piedra y tengo un odio por dentro que nadie se lo puede imaginar. Un sentimiento que no he tenido en mi vida. Más que ellos han dicho de nosotros no ha dicho nadie».