‘Ya es mediodía’ ficha a esta ex concursante de ‘GH VIP’ para ocupar la silla de Alba Carrillo

Tras el despido de Alba Carrillo, ‘Ya es mediodía’ ya tiene a la que puede que sea su sustituta en el programa que presenta Joaquín Prat cada mañana en Telecinco.

Así, este lunes, el presentador dio la bienvenida a una nueva compañera para la sección Fresh de ‘Ya es mediodía’. Se trata de Irene Junquera, periodista deportiva y a quien hemos podido ver en numerosos programas de televisión durante los últimos años.

«Se incorpora y lo celebramos», aseveraba Joaquín Prat al presentar a Irene Junquera después de que se conociera el despido de Alba Carrillo. En su primer día como colaboradora de ‘Ya es mediodía’, la periodista pudo hacer gala de su veteranía en deporte pues la escaleta del programa estaba llena de noticias relacionadas con ese ámbito. De hecho, también estaba en la mesa Ricardo Reyes, presentador de ‘Deportes Cuatro’.

Así, Irene Junquera se manifestó sobre la última hora en torno al caso de Dani Alves, que declaraba ante el juez por segunda vez tras entrar en prisión acusado de un supuesto delito de abuso sexual; así como el divorcio de Hiba Abouk y Achraf Hakimi, que también ha sido acusado por lo mismo que Alves.

Irene Junquera, de ‘El chiringuito’ a ‘El desmarque’

Irene Junquera en su debut en ‘Ya es mediodía’

Cabe recordar que Irene Junquera comenzó su trayectoria en televisión de la mano de Josep Pedrerol. Primero en ‘Punto Pelota’ en Intereconomía y después en ‘El chiringuito de Jugones’ en Atresmedia. A partir de ahí, la periodista se incorporó también al equipo de ‘Zapeando’ en la Sexta, donde llegó a dar incluso las Campanadas de Fin de Año con Frank Blanco.

En 2017, Irene Junquera decidía abandonar ‘El Chiringuito de Jugones’ y fichó por Mediaset como copresentadora de ‘All you need is love… o no’ en Telecinco junto a Risto Mejide. En 2019, presentó junto a Nacho García el programa ‘Safari: a la caza de la tele’ en FDF.

Ese mismo año, Irene Junquera sorprendió con su fichaje como concursante de ‘Gran Hermano VIP 7’, donde precisamente coincidió con Alba Carrillo. Y actualmente forma parte del equipo de colaboradores de ‘El desmarque’, la tertulia deportiva que presenta Lusi García en el late night de los lunes y jueves en Cuatro.