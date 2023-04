Una comensal se marcha súbitamente de ‘First Dates’ tras una propuesta inaudita

«No me hubiera fijado en él por la calle». Con esta frase ha arrancado la cita de Maite y Francisco en ‘First Dates‘, síntoma de que la velada no iba a acabar nada bien. Y efectivamente. La soltera no ha esperado a la decisión final para decirle a su pretendiente que no quería volver a verle nunca más.

Todo se ha desencadenado cuando el hombre le ha propuesto que hicieran un pacto al ver que Maite no estaba por la labor de seguir conociéndose fuera del dating show. «A lo mejor, cuando pase un rato, pues sí ves cosas de mí que te gustan. No pasa nada, luego aquí nosotros podemos decir una cosa y que luego sea otra fuera. Y quedamos bien los dos», soltaba el cordobés sin pelos en la lengua.

Ella, que no salía de su asombro con semejante proposición, se ha negado a mentir ante la audiencia: «No, no, yo no tengo que engañar a nadie». Pero él, para evitar quedar mal ante las cámaras de ‘First Dates’, seguía insistiendo: «Al menos, de cara a la gente, decir que sí. Para que luego no te vean por la calle y te digan: ‘Ah, a ti te dijeron que no'».

«Con la verdad se va a todos lados», ha replicado tajante Maite. «No sé nada de tu vida y me dices de golpe ‘vamos a engañar a la gente y a quedar bien delante’. Yo tengo que quedar bien conmigo misma», ha añadido cada vez más seria. De hecho, los ánimos se han caldeado tanto que se ha levantado de la mesa y ha dejado plantado al soltero.

«Escúchame, no me ha gustado el detalle ese que has tenido. Me tengo que ir, la verdad. Si me gusta la cita, lo digo. Si no, pues no. A mí nadie me va a imponer decirle que sí cuando, realmente, viéndolo cara a cara, no me está haciendo sentir a gusto. Sé retirarme de donde no me encuentro bien. Para mí, eso es una victoria», ha sentenciado.

Antes de marcharse definitivamente del restaurante, ha compartido su decepción con el equipo de ‘First Dates’: «Venía con mucha ilusión. En la entrada ya estaba muy nerviosa. Carlos (Sobera) y los de la barra me han acogido muy bien, pero este hombre me ha desmoronado». «Bueno, la próxima vez habrá más suerte», le ha animado el presentador mientras le despedía abruptamente.