Susanna Griso declina acudir a ‘Pasapalabra’ y se hace pública la verdadera razón

En los tres años que lleva ‘Pasapalabra‘ en su nueva etapa en Antena 3 son pocos los presentadores de Atresmedia que no han pasado por el programa. Una de las que aún no se ha atrevido a acudir al concurso presentado por Roberto Leal es Susanna Griso. Y este viernes durante la visita de Eva González a ‘Espejo Público’ para promocionar el regreso de ‘La Voz Kids’ se descubría el motivo.

Durante la entrevista a Eva González, uno de los colaboradores de ‘Espejo Público’ le preguntaba a la presentadora si su hijo podría salir artista. «Tú que eres madre, ¿tu niño va a tener dotes artísticas? ¿Ves que puede cantar?», le preguntaban. «Como salga a su madre desde luego que no. Cantar no, y el padre tampoco», respondía la presentadora.

En ese momento, Diego Revuelta, el copresentador de ‘Espejo Público’ le pedía a Eva González si se atrevía a cantar una estrofita aprovechando que él tenía la guitarra. «No, pero tú seguro que sí», le replicaba la andaluza. «No, no le insistas», le advertía por su lado Susanna Griso que no quería escuchar a su compañero cantar.

Y fue justo entonces cuando Diego Revuelta soltaba el motivo de peso por el que Susanna Griso se ha negado a ir a ‘Pasapalabra’ en estos tres años. «¿Tú sabes que Susanna Griso no va a ‘Pasapalabra’ no por otras pruebas, más que por el hecho de la canción de la prueba musical?», soltaba el copresentador.

«Pero, ¿qué dices? Si es la más divertida», se atrevía a decir Eva González. «Es verdad, pero es que me cuesta, con las otras me atrevo más», reconocía Susanna Griso. «Hay que echarle cara dura. «El otro día estuve yo en ‘Pasapalabra’ y luego cuando me vi dije, pero, ¿por qué cantas? Qué necesidad tenías…», terminaba de decir Eva.