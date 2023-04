Eva González se planta ante Sonsoles: «No pongas en mi boca palabras que no he dicho»

Este sábado, Antena 3 lanza la nueva edición de ‘La Voz Kids’ y por eso, Eva González ha visitado este jueves a Sonsoles Ónega para promocionar el estreno en ‘Y ahora Sonsoles‘.

Nada más sentarse con Sonsoles Ónega, Eva González aprovechaba para felicitarla por los buenos datos que cosecha cada tarde. «Quiero darte la enhorabuena y a todo el equipo porque os va muy bien, hacéis una actualidad muy bonita y es muy difícil hacer un programa en directo cada día y seguir siendo top», le decía la ex-Miss España a su compañera.

Después de que Eva González avanzara lo que se va a ver en la nueva edición de ‘La Voz Kids’, Sonsoles Ónega no podía contenerse y le preguntaba por la relación de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra. «En esta edición de ‘La Voz Kids’ tenemos novios», soltaba la presentadora. «¿Tenemos novios?», se quedaba sorprendida Eva. «Hombre Aitana y Yatra», le decía Sonsoles.

«Ahhh, se me había olvidado ya», añadía Eva González entre risas. «Es verdad he leído algo sí, sí..», añadía tirando balones fuera. «¿Pero tú en las pausas o en las jornadas de grabación que me han dicho que son muy largas veías que Aitana hablaba más con Yatra que con Bisbal?», cuestionaba Sonsoles Ónega a su compañera.

A lo que Eva González contestaba que «no, ahí nos llevamos todos muy bien y hemos formado un equipo fantástico los cuatro coaches y yo». «Yo creo que cuando se forja esa amistad y complicidad fuera de las cámaras al final se ve», proseguía diciendo la andaluza.

«¿Pero no me digas que no notaste nada por favor?», insistía Sonsoles Ónega. Justo entonces, Eva González trataba de cambiar de tema. «¿Aquí hay un programa que se llama Pasapalabra no?», decía aludiendo al concurso de Roberto Leal. «Sí, pero ese viene luego», le contestaba Sonsoles. «Bueno, vamos ir haciendo el cupo para Pasapalabra», volvía a decir Eva entre risas.

«Es decir Eva González notó cosas«, sentenciaba Sonsoles Ónega. Un comentario que era cortado de raíz por la presentadora de ‘La Voz Kids’. «No, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho porque es verdad que yo no noto nada. Ellos siempre se han llevado bien, es la segunda vez que hacen el programa juntos», recriminaba Eva. «Claro a lo mejor nos estamos metiendo en un jardín por las fechas», añadía por lo bajo Sonsoles.