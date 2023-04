Susana Uribarri se va de la lengua con lo que airea ante Sonsoles sobre Ana Obregón

¿Quién filtró a la revista ‘¡Hola!‘ la noticia de la maternidad de Ana Obregón? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Y, mientras algunos acusaban a Alessandro Lequio, éste apuntaba directamente a los mejores amigos de la presentadora, Susana Uribarri y Raúl Castillo. Ante tal acusación, ‘Y ahora, Sonsoles’, se ha puesto en contacto con Susana, representante e íntima amiga de Ana Obregón.

Ella ha asegurado al programa de Sonsoles Ónega que ha podido hablar con la actriz y que ha podido conocer a la niña por videollamada: «He tenido el privilegio mayor que podía tener que es poder verla. La he visto por vídeo. Es una muñeca, es una preciosidad. Y a Ana la he visto como no la veía hace años, con esa mirada, esa luz y esa sonrisa». Además, se ha ido de la lengua y ha confirmado el nombre de la pequeña, el mismo que el de su madre y su abuela: «Sí, yo le llamo mi Anita».

La hija del desaparecido José Luis Uribarri cree que su amiga va a ser una gran madre y que esa niña le va a dar la vida: «Estoy convencida de que va a ser una grandísima madre. Se merece ser feliz». Asimismo, ha reiterado que ella no sabía nada de las intenciones de la actriz y que espera estar con ella para que se lo cuente: «Quiero que me lo cuente cuando estemos juntas y esté tranquila».

Susana Uribarri insiste ante Sonsoles Ónega en que ella no conocía la noticia

No obstante, la manager ha explicado que la presentadora cuenta con ayuda profesional a pesar de que la niña es «muy buena, come bien y duerme mucho». Respecto a la polémica de las filtraciones, Susana Uribarri asegura que no sabe cómo han podido enterarse los paparazzis, pero deja claro que ni ella ni Raúl sabían nada. Ana le había dicho que se iba a Miami porque se quería alejar y descansar.

La sorpresa ha llenado de felicidad al círculo más cercano de la presentadora: «Imagínate, tener una sobrina maravillosa y ver a mi gran amiga feliz como la veo. No me puedo sentir mejor. Estoy desenado darle besos a las dos, pero grandes, grandes».