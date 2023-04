Sergio Garrido pierde la boca y destapa lo que no se había visto de ‘Supervivientes’ en TV

Este domingo, 2 de abril, Sergio Garrido ha destapado una auténtica bomba sobre ‘Supervivientes’ en ‘Conexión Honduras’. Nada más comenzar, Ion Aramendi anunciaba que, después de mucho tiempo esperando el beso entre Manuel Cortés y Katerina, por fin se había producido.

Tras emitir un pequeño avance, el presentador ha comentado la escena con los colaboradores presentes en el plató. Ha sido entonces cuando Sergio Garrido, primer expulsado de esta edición, ha destapado lo que pasó entre sus compañeros durante la preconvivencia.

Algo que los espectadores no han podido ver en televisión por razones que se desconocen. «No es su primer beso. Por supuesto que no”, aseguraba firmemente el paparazzi. Además, no se cortó un pelo en asegurar que en la preconvivencia «hubo de todo ya». ¿Estaba apuntando a un edredoning? ¿Por qué no se ha visto?

El primer beso de Manuel y Katerina en ‘Supervivientes’

Según Sergio Garrido, este no es el primero beso de Manuel y Katerina

Además, el exconcursante daba su opinión al respecto: «La manera que tenía de hablar Manuel con ella era de un enamoramiento total». Ion le recordó que ya anteriormente le había preguntado si había pasado algo entre ellos y él se lo negó. «Yo no lo he visto», se justificaba el que fuera colaborador de ‘Fiesta’, «pero lo que hablaban, cómo se miraban, cómo se decían las cosas… Había muchas cosas en la convivencia. Después tuvieron una conversación en la que se dijeron de todo, lo que habían quedado para hacer fuera y lo que habían dejado en stand by porque Manuel no se fiaba de ella».

Después de días de tonteo y carantoñas, por fin se ha producido el esperado beso entre Manuel y Katerina. La pareja paseaba por la arena de la playa y en mitad de este íntimo paseo, se besaron. Sin embargo, la mayoría de los colaboradores presentes en el plató coinciden en que fue un beso «frío» y con pinta de «no ser el primero». Como así ratificó Sergio Garrido.

Para Suso Álvarez, «no es un beso apasionado», mientras que, según Kiko Matamoros, «es un spot publicitario, cuando vienen de vuelta va Katerina sonriente y me huele a un anuncio de perfumes». Por su parte, Marta Peñate tampoco cree que haya sido el primer beso entre la modelo y la cantante, pues «el primer beso suele ser muy pasional y en este caso es como si se hubieran dado muchos besos».

Y, a continuación, Peñate le lanzó una pregunta a Matamoros: «¿Tú a Marta le metes la lengua todos los días?». «A tope», espetó su compañero, llevándose los aplausos tanto del público como del resto de los colaboradores.