La incendiaria provocación de Katerina a Adara en ‘Supervivientes’ con lo captado justo aquí

Adara Molinero y Katerina han demostrado en ‘Supervivientes 2023’ su nula afinidad. De hecho, su enturbiada relación ha quedado patente en un muy tenso encontronazo cuando ambas se encargaban de bajar leña. Mientras Katerina Safarova tiraba los troncos desde la selva hasta la playa, Adara le ha pedido desde abajo que dejase de hacerlo con esas formas, puesto que ella estaba justo debajo y podía darle.

Poco a poco el enfrentamiento ha ido derivando en duros reproches que han caldeado el ambiente en la playa especialmente por el comentario que Katerina ha soltado sobre el hijo de Adara Molinero.

«Cuidado que me vais a dar, cuidado. Katerina, me vas a dar eh. Te lo estoy avisando. Como me des con un tronco, me voy a enfadar mucho«, ha comenzado advirtiendo Adara. Por su parte, Katerina, lejos de pedir disculpas, respondía desafiante: «Si tienes miedo de que te dé, siéntate». «Siéntate tú. Eso es lo que te gustaría, que me quedara sentada», ha replicado Adara Molinero.

La tensión se ha disparado cuando Adara ha proseguido: «Tíralos deslizando, no a la cabeza. Me vas a dar con un tronco. ¡No me voy a sentar porque tú me lo digas! Como me des con un tronco la vamos a tener y gorda». «¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Que me estás cansando», le ha espetado Katerina para provocarle. «Ya sabemos que eres muy princesita. Tú a hacer gilipolleces, a hacerte mimitos que no se lo cree nadie», ha apuntado por su parte la superviviente como indirecta a su incipiente relación con Manuel Cortés.

Los reproches no han cesado, especialmente cuando Adara ha sacado a relucir precisamente esa relación de Katerina y Manuel: «Es una carpeta más fake que tu cara». «Tú cuando vas a realities siempre te enganchas poniendo los cuernos a todo el mundo», le ha contraatacado la joven rusa. Lejos de cambiar de tema, Adara volvía a insistir:»Tenéis menos atracción y menos feeling que esa piedra. ¡Dais vergüenza ajena!«.

La pelea entre @AdaraMolinero y Katerina ha sido de las más grandes de la edición 💣💥



¿De parte de quién estáis?

🔁 Adara

♥ Katerina



🏝 #ConexiónHonduras5

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/biSGzE9c9H — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2023

Katerina sobrepasa los límites con su golpe bajo hacia Adara

El momento más duro de su encontronazo se ha vivido a posteriori cuando Katerina no ha dudado en sacar a relucir la maternidad de su compañera. «Me das pena con treinta años, un niño y comportarse así«, le ha soltado sin pudor alguno. La reacción a semejante golpe sucio no se ha hecho esperar por parte de Adara: «Ahora sacando a mi hijo. Venga, viva la Pepa. Eres muy mala sacando a mi hijo». «No sé qué ejemplo le quieres dar«, ha vuelto a soltar Katerina para ahondar en su provocación.