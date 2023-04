Ponen en un aprieto a Kiko Matamoros por algo que salta a la vista: «¿Pero qué se ha hecho?»

Kiko Matamoros es más que conocido por la audiencia de Telecinco y casi que más aún sus intervenciones estéticas. El colaborador nunca se ha escondido y siempre ha optado por mostrar de forma natural los cambios físicos que se ha hecho para verse mejor. Es más, el de ‘Sálvame‘ llegó a aparecer en ‘Deluxe’ el mismo día que se había hecho unos retoques, provocando un sinfín de mofas y reacciones.

Sin embargo, este lunes 3 de abril, María Patiño ha destapado en directo la última intervención de Kiko Matamoros y que había pasado desapercibida. «Kiko se ha hecho algo el fin de semana porque yo se lo noto en la cara», ha soltado entonces la presentadora nada más empezar ‘Sálvame’, desviando por unos segundos el contenido del formato.

Ante esta acusación, a Kiko Matamoros no le ha quedado otra que confesar que, efectivamente, se ha hecho unos retoques en la cara. Eso sí, el colaborador matizaba las palabras de su compañera, que no eran del todo acertadas: «El fin de semana no, me lo hice la semana pasada».

Esta información ha provocado un absoluto revuelo en el plató de ‘Sálvame’ y el resto de colaboradores se han interesado por el cambio físico de su compañero, aunque en su gran mayoría no veían ningún cambio. «¿Pero qué se ha hecho?», ha preguntado Belén Esteban. «Se ha hecho una cosa, míralo», le ha respondido entonces María Patiño, haciendo que la de Patacuellos se haya fijado más.

Al ver que Belén Esteban no veía el cambio, María Patiño ha decidido ayudarle: «Se ha retocado las cejas», algo que ha confirmado Kiko Matamoros. Aunque ninguno de los dos ha aclarado de qué se trata, podría tratarse de un microblanding. Es una técnica de maquillaje sermipermanente que sirve para corregir la falta de pelo provocada por su caída o para incluso modificar la forma de la ceja.