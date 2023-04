‘MasterChef 11’ sorprende con dos expulsados de sopetón por no cumplir el «mínimo exigible»

Una semana después de su estreno y tras sus dos primeras expulsiones (Roberto y Rachel), TVE ha emitido este lunes la tercera gala de ‘MasterChef 11′ en la que se han visto dos pruebas muy diferentes y tras la que se ha elegido al tercer expulsado de la edición.

Para empezar, los jueces tenían una sorpresa para los concursantes: un reto con un toro mecánico. Por parejas, los aspirantes debían intentar aguantar el mayor tiempo posible encima del toro para conseguir minutos extra para su cocinado.

Una prueba que se ha alargado en el tiempo y que ha indignado a la audiencia de ‘MasterChef’. Tras ese primer reto del toro mecánico, las parejas tenían reproducir tres platos típicos del street food estadounidense, como chili con carne, hamburguesa Deluxe, costillas barbacoa, pollo Kentucky o aros de cebolla, entre otros.

Tras probar todos los platos, el jurado de ‘MasterChef’ decidía que cinco parejas se libraban de la expulsión. Además la mejor de todas, la formada por Camino y Laura recibían un regalo: una comida o cena en el restaurante Lu Cocina y Alma de Jerez.

Antes de la prueba de eliminación, las dos mejores de la prueba anterior, Camino y Laura podían escoger a dos de sus compañeros con delantal negro para que se libraran de la expulsión. Y ambas se decantaban por elegir a Carlota y Sergio.

Después, los jueces de ‘MasterChef’ explicaban en qué consistía la prueba de eliminación. Todos tendrían que replicar un plato típico de la cocina francesa como cassoulet de Carcassonne, foie gras mi cuit o quiche Lorraine. Y una vez más, eran Laura y Camino las que seleccionaban qué plato tenía que hacer cada uno de sus compañeros con el delantal negro.

Frank y Karla, nuevos expulsados de ‘MasterChef 11’

Tras probar todos los platos, Pepe, Jordi y Samantha deliberaban para escoger quién tenía que ser el nuevo expulsado. «La cocina francesa no puede ser desconocida para vosotros», les avisaba Jordi Cruz. «Los platos que habéis replicado son iconos de la gastronomía mundial, nos ha sorprendido que gratamente en general los habéis replicado bastante bien», reconocía Pepe.

En ese sentido, Jordi Cruz alababa el trabajo de Leti, Jorge Juan y Merce, que se libraban así de la expulsión y se sumaban al resto de compañeros en la galería. Otros platos que también convencían a los jueces eran los de Luca, Jotha, Larraitz y Lluis.

Finalmente, el jurado de ‘MasterChef’ sorprendía al anunciar una doble expulsión la de Frank y Karla, que abandona así el concurso después de incorporarse al equipo en la prueba de eliminación de la semana pasada dejando completamente descolocados a todos. De ese modo, Pilu se libraba pese a haber mantenido un fuerte enfrentamiento con el jurado durante sus valoraciones.

«Karla, Frank vuestros platos no estaban a la altura, no tenían ni el mínimo exigible que habíamos pedido hoy. Por lo menos reproducirlo, y no eran dos cosas totalmente diferentes», les recalcaba Pepe Rodríguez a los dos nuevos expulsados de ‘MasterChef 11’.