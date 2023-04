María Patiño dice ‘hasta aquí’ en ‘Sálvame’ y clama contra la dirección: «No quiero estar»

María Patiño y Lydia Lozano se han convertido, sin ellas desearlo, en las protagonistas de la semana en ‘Sálvame’. El programa vespertino de Telecinco emitía varios testimonios que aseguraban que ambas colaboradoras devolvían en mal estado las piezas de ropa que usaban. Este tema ha hecho estallar a la presentadora de ‘Socialité’.

Una de las tardes en las que se trataba el tema, María Patiño conectaba con el programa desde la calle y acababa llorando y abandonando la conexión, muy enfadada. Pero ha sido durante la tarde de este viernes, 28 de abril, cuando la periodista ha terminado por explotar y rebelarse contra la dirección del espacio.

‘Sálvame’ recibía a uno de los testimonios que habían destapado esta situación, un director de moda que asegura que los estilistas y marcas de moda odian dejarle prendas porque las devuelve mal, tarde o con exigencias. Ante esto, la presentadora no ha dudado en enfrentarse a él: «Para que tú tengas más capacidad de venir aquí a cobrar a mi costa. A mí no me desprestigia nadie como tú».

María Patiño en ‘Sálvame’

María Patiño se rebela contra la dirección de ‘Sálvame’

Cuando Fran Larrañaga, el hombre en cuestión, intentaba explicarse, María Patiño continuó reprochándole lo que había dicho. «María, déjale acabar», se escuchaba decir al director del programa. Tras esta orden de David Valldeperas, la presentadora se ha rebelado: «Estoy preguntando. Es que llevo una semana muy jorobada en mi casa y ahora no quiero estar con este señor». Sin embargo, el invitado ha hecho oídos sordos a estas quejas, y ha continuado hablando. Y es que, como le han recordado desde la dirección a María Patiño: «Hacemos tele para la gente que está en casa».

Aunque le ha dejado continuar, la periodista ha vuelto a quejarse y a enfrentarse a él por sus palabras: «Ya me estás achantando a mí durante la semana para decir que yo maltrato a la gente. Aquí viene uno a mearse encima, haces preguntas y dice: ‘¡Ay!, no me levantes la voz’. Ten las narices que yo tengo de coger y decir las cosas como son».

Fran se excusaba asegurando que solo ha opinado, pero Patiño le recordaba que hablar de marcas y estilistas es informar, no opinar. «Estás tergiversando, sería absurdo que ahora digan las marcas con las que trabajas que pasa algo», se quejaba él. Finalmente, la presentadora dejaba claro que solo ha colaborado con algunas marcas porque se lo han pedido, pero que ella solo cobra por su trabajo. «Me dan ganas de salir desnuda», sentenciaba.